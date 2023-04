Recensie: Museum Van Loon veegt het koloniale verleden niet onder het adellijk tapijt

In de kamers zijn met wanden van doorzichtig, zwart gaas steeds kleinere kamers gemaakt. Beeld C. Eeftinck Schattenkerk

De ontvangst in de Blauwe Salon van Museum Van Loon is de komende maanden anders dan anders. Gewoonlijk liepen bezoekers hier meteen tegen de grote portretten van Thora van Egidius en haar echtgenoot Willem Hendrik aan, die in chique kleding en met minzame blik op hen neerkijken. Nu worden bezoekers verwelkomd door Heindrina Heirath en Dirk Andreas Ralf.

Dit Surinaamse paar woonde op plantage Beekvliet, eigendom van familie Van Loon. De twee trouwden in 1894, rond dezelfde tijd als Thora en Willem Hendrik. Hun arbeid heeft deels betaald voor het stadspaleis dat Willem Hendrik kocht voor zijn bruid. “En nu zijn ze eindelijk toch nog op de plek waar ze aan hebben meegewerkt,” stelt Wonny Stuger, die de Blauwe Salon nu heeft heringericht op basis van haar eigen familiestamboom. Nakomelingen van Heindrina en Dirk staan in familiefoto’s verspreid door de ruimte. Ook hangt er een foto van het familiehuis, een wit, houten gebouwtje dat kleiner is dan de Blauwe Salon zelf, maar op een gegeven moment onderdak bood aan 25 mensen.

Historische inhaalslag

Stuger is een van de deelnemers van de gesprekken die Museum Van Loon twee jaar lang voerde met Imagine IC en SpeakUpWorld. Onderwerp: de koloniale geschiedenis van het huis en dat zichtbaar maken. Dat resulteerde in de tentoonstelling Wie zegt dat?

Het plantageverleden van de familie Van Loon kwam al eerder aan de orde in de tentoonstelling Aan de Surinaamse grachten (2019-2020). Dat was een broodnodige historische inhaalslag, die voorliep op de grote slavernijtentoonstelling van het Rijksmuseum (2021) en de net afgesloten expositie over plantage Alkmaar in Museum Alkmaar. Maar Wie zegt dat? gaat verder. Acht gastcuratoren – aangeduid als vertellers – hebben een actieve rol gekregen. Het ‘andere perspectief’ of de ‘veelstemmigheid’ waar musea tegenwoordig zo naar op zoek zijn, wordt zo ongefilterd vertolkt door mensen die geen museumprofessional zijn.

Storm in het hoofd

Dat gebeurt soms op heel persoonlijke wijze, zoals in de slaapkamer – vanwege het behangmotief ook ‘de Schaapjeskamer’ genoemd. De eerste keer dat Sãdiqãh Salentijn hier binnenstapte werd de dichter van gemengde afkomst overvallen door tegenstrijdige gedachten en emoties. Ze herkende de kast van haar Groningse oma, maar realiseerde zich dat haar Ghanese oma hier nooit welkom zou zijn geweest. De storm in Salentijns hoofd is vertaald naar een kakofonische geluidsinstallatie, maar via koptelefoons zijn geïsoleerde gedachtegangen te horen. Die zetten de blik op scherp, laten anders kijken naar het luxe meubilair en anders denken over wie hier leefde.

De rode slaapkamer twee deuren verderop was voor Wouter Neuhaus aanleiding om met gesproken tekst, foto’s en landkaarten het verhaal van zijn grootvader te vertellen. Deze ruimte is gewoonlijk gewijd aan de inspanningen van koning Willem I om Nederland tot natiestaat te kneden. De Van Loons droegen hun steentje bij aan dit niet onbelangrijke deel van onze vaderlandse geschiedenis door De Nederlandsche Bank te financieren. Minder bekend is dat onder de politiek van Willem I duizenden Ghanezen naar Indonesië werden verscheept, onder wie de voorouders van opa Neuhaus. Hij werd KNIL-militair, werkte aan de dodenspoorweg in Birma en belandde na de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Pittige dinerconversatie

De vormgeving-technische ingreep waarmee telkens een laag aan het historisch interieur is toegevoegd is even simpel als doeltreffend. In de kamers zijn met wanden van doorzichtig, zwart gaas steeds kleinere kamers gemaakt. De nieuwe toevoegingen zijn geplaatst op deze doos-in-doos-constructie en trekken daardoor direct de aandacht, maar de oude portretten en het statige meubilair schemeren er op de achtergrond doorheen. Op strategische plekken – bijvoorbeeld bij het Van Loon-familiewapen met twee zwarte hoofden – zijn in het gaas vensters gemaakt. Daar gaan de twee lagen een directe relatie aan.

In de eetkamer loopt de zwarte afscheiding dwars over de eettafel, die aan de achterkant gedekt is met kostbaar porselein en zilver en aan de voorkant bedekt is met een tafellaken waarop de wereldkaart geprint is. Cacao, pinda’s, zoete aardappel en specerijen markeren de plekken waar deze etenswaren vandaan komen en borden hebben plaatsgemaakt voor bananenblad en kalebas. Op vier beeldschermen spreken gastcuratoren hun disgenoten, de machtige mannen van weleer, toe. Het is een pittige dinerconversatie waarin zij wijzen op het onrecht dat hun voorouders is aangedaan en zij een plaats opeisen aan tafel.

Verrassend en origineel

Wie zegt dat? is een bewonderenswaardig staaltje cocreatie met een zeer geslaagd resultaat. De vertelde verhalen zijn vaak verrassend en worden op originele wijze gepresenteerd. De afbakening van telkens één thema per kamer voorkomt dat de bezoeker overvoerd raakt. De hedendaagse toevoegingen functioneren op gelijke voet met het historisch materiaal.

Maar wat Wie zegt dat? echt bijzonder maakt is de voelbare interactie tussen persoonlijke verhalen van nu en biografieën van toen, zonder de bredere historie uit het oog te verliezen. Hier wordt niet het podium schoongeveegd om eindelijk eens de stemmen te laten horen die vroeger gemarginaliseerd waren. En het is ook geen ideologische strafexpeditie die de geschiedenis eens even gaat rechtzetten. De misdaden tegen de menselijkheid worden zeker niet onder het adellijk tapijt geveegd maar er wordt gezocht naar historische verbondenheid, om zo beter te begrijpen wie dat nou waren, zowel de mensen in de kolonies als familie Van Loon. Het is een gelijkschakeling van verhalen, zonder dat er eentje wordt ontkend of overschreeuwd.

Wie zegt dat?, tot en met 16 juli te zien in Museum Van Loon