Recensie ‘Monumentaal’: een poging om los te komen van de term migrantenkind

Beeld Bart Grietens

De ouders van Kirmiziyüz lopen als een rode draad door zijn werk. In voorstellingen als Avondland en De vader, de zoon en het heilige feest richtte hij, zo zou je kunnen zeggen, monumenten voor ze op. Ambivalente monumenten, dat wel. Waarin hij vertelde hoe zijn ouders in de jaren zeventig naar Nederland kwamen. Dat zijn moeder de taal nooit leerde spreken, dat zijn vader in fabrieken werkte. Dat ze zich ontheemd voelden in hun flat in Zutphen. En hoe dat hem gevormd heeft, als migrantenkind.

Maar in Monumentaal wankelt zijn eigen wordingsverhaal. Een wankelen dat begint op de Neonatale Intensive Care Unit, waar Kirmiziyüz zichzelf vorig jaar daadwerkelijk terugvond, zijn vroeggeboren zoontje in een couveuse vechtend voor zijn leven.

Hij belt met zijn moeder, die hem op het hart drukt te bidden. Hij belt met zijn vader, die hem zegt sterk te zijn. Het zijn de antwoorden die ze altijd bieden, maar in deze steriele ziekenhuisgang klinken ze plots hol en ontoereikend.

De twijfel en machteloosheid duwen Kirmiziyüz het verleden in, gevangen in een metafoor van een almaar dieper in de aardkorst zinkende lift. Aardlaag na aardlaag, generatie na generatie, daalt hij af. Hij ziet zijn grootmoeder toen ze nog jong was, ziet zijn vader ter wereld komen. Hij ziet dat de lessen die zijn ouders hem leerden, de lessen zijn die hun ouders hen leerden. En vraagt zich af wat hij wil doorgeven aan zijn kinderen.

Dat Kirmiziyüz een begenadigd verteller is, met een achteloos lijkende muzikaliteit en ritme in zijn voordracht, toont hij in deze voorstelling opnieuw. Boven zijn hoofd hangt een vierkant lichtkader waar hij geregeld zijn ogen naar opslaat of met een hand naartoe reikt, in het midden latend of daarboven nu wel of niet iets aan de touwtjes trekt. Om hem heen blazen rode vormen zich schokkerig op, als de kamers van een hart dat bloed rondpompt.

Monumentaal voelt als een afsluiting van een hoofdstuk. Nog één keer graven in dat verleden om dan een nieuwe richting in te slaan. Het is daarmee ook een antwoord op Kirmiziyüz’ eerdere werk. Of in elk geval een kanttekening erbij.

Een poging om zichzelf enigszins los te weken van die term migrantenkind, van het eeuwige schuldgevoel ten opzichte van zijn ouders, die hun thuisland opgaven om hem en zijn broer en zus een betere toekomst te bieden. Een poging zich daar niet langer volledig door te laten definiëren. Of als dat voor hemzelf te laat is, dan in elk geval zijn kinderen daar niet door te laten definiëren.