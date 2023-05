Recensie Moeder, na vader: Gerbrand Bakker bevindt zich ‘net ergens onder de oppervlakte’, maar breekt er niet doorheen

In ‘Moeder, na vader’ van Gerbrand Bakker voert zijn moeder de kippen, ‘want als ik dat niet doe, gaan ze dood en dat moeten we niet hebben’. Beeld Getty Images

‘Mijn moeder – geboren op 17 december 1934 – zegt best vaak: ‘Zo lang je eet, ga je niet dood.’ Meestal zegt ze dat als ze ziek of niet lekker is. Mijn vader hield op met eten en ging dus wél dood,’ begint Bakker. Het schoot zijn vader in de rug, hij werd bedlegerig, at niet meer en toen hij bedacht dat het leven toch wel de moeite waard was, bleek het te laat: het versterven was al in gang gezet.

‘Waarom gaat iemand dood?’ vraagt Bakker zich af. Dat lijkt een belachelijk vraag. Dat ziet hij zelf ook wel. Je kunt je afvragen wanneer of waaraan, maar ‘waarom’ is als vragen naar de zin van het bestaan. Toch blijft die vraag boven het boek hangen. En: hoe leef je verder na de dood van een naaste?

Ze zit de tijd uit

Dat gaat Bakker prima af. Hij leeft beurtelings in Amsterdam en in de Eifel, bezoekt zijn moeder in Wieringerwaard. We volgen het familiaire gedoe (met broers en zussen in de groepsapp), overpeinzingen over de literaire wereld en de dagboeken van J.J Voskuil, gemopper over zijn tuin in de Eifel die om zoveel onderhoud vraagt en de tochtjes op de racefiets die zijn geliefde M. min of meer afdwingt, want Bakker heeft zelden zin.

Hij bezoekt en belt zijn moeder regelmatig. De gesprekjes heeft hij als een refrein door het boek verweven. Wat doet ze? Ze voert de kippen, ‘want als ik dat niet doe, gaan ze dood en dat moeten we niet hebben’, ze telt haar zegeningen en ze slaapt veel, want ze is zo ‘loof’ (West-Fries voor ‘moe’). ‘De fut is eruit,’ zegt ze. Ze vindt er zonder vader geen klap meer aan. De familie reddert wat om haar heen in een poging haar op de been te houden. Maar in haar verdriet lijkt ze alleen, onbenaderbaar. Ze zit de tijd uit.

Een terugkerend thema zijn de sterfgevallen uit de krant die Bakker uitlicht, zoals die van schrijver Anton Valens (1964-2021), modeontwerper Issey Miyake (1936-2022), Koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië (1926-2022). Het noemen van de doden door het jaar heen onderstreept dat we leven met de dood.

De rouw komt niet op gang

Die is onnadrukkelijk nadrukkelijk aanwezig gemáákt in het construct dat door die dagelijkse beslommeringen heen schemert. Het doet wat gekunsteld aan, maar biedt ook houvast (aan schrijver en lezer). Misschien drukt het wel precies uit wat de schrijver voelt: de rouw hij die wellicht verwachtte komt niet echt op gang, de herinneringen die hij ophaalt aan zijn vader ten spijt.

Hij schrijft: ‘Hoe is het nou echt? dacht ik de hele tijd. Schrijf dat dan toch op! Maar dat wilde ik niet. Als je het opschrijft, ís het er. Ik ben er domweg niet helemaal. Ik zit weer eens ergens nét onder de oppervlakte van het leven. Ik zou willen dat er iets breekt in me. Dat de sluizen opengaan. Dat ik eens urenlang kan janken./ Een kwartiertje later. Ik sloot dit af en liep de tuin in.’

Het zijn dit soort passages die het boek de moeite waard maken, omdat ze in ieder geval een frustratie benoemen en het vermoeden bevestigen dat er heel veel onbenoemd blijft. Onderzocht hij in Knecht, alleen (2020) nog zonder voorbehoud zijn gemoedstoestand en het effect van ‘die rotpillen’ (tegen depressie), in dit boek lijkt hij er niet aan te willen, althans niet echt. Of kan hij er niet bij?

Dit wel dat niet

Zelfs geliefde M., met wie hij nu samen is, na tot zijn zevenenvijftigste ‘min of meer alleen te zijn geweest’, krijgt nauwelijks gestalte. Hoewel er veel samen wordt ondernomen en er een gemoedelijk huiselijke sfeer wordt geschetst (M. doet braaf mee met de telefoongesprekjes met moeder op de speaker), blijft zijn aanwezigheid een beetje als een meubelstuk in een interieur dat verder niet is ingekleurd door de auteur.

Wat licht je uit en wat niet? Bakker schrijft: ‘Twee levens (dat in Amsterdam en in de Eifel, red.) en dan toch nog staat hier heel veel niet. Waarom niet een al dan niet zich ontwikkelende vriendschap met schrijver Deniz Kuypers hier opgetekend? (..) Waarom dit wel en dat niet? Zonder duidelijke reden. Voel ik intuïtief aan wat telt en wat niet telt voor een boek? Begin ik door te krijgen dat dit een vader- en een moederboek aan het worden is?’

Je zou ook kunnen zeggen dat Bakker intuïtief om bepaalde zaken heen is geslalomd. Wat in tegenstelling tot de twee vorige delen Privé-domein in Moeder, na vader ontbreekt, is de confrontatie. Bakker bevindt zich, zoals hij schrijft, net ergens onder de oppervlakte, waarvan óók de lezer hoopt dat hij erdoorheen breekt. ‘Ik geloof dat ik klaar ben,’ zegt hij tegen het einde tegen M., met een glas gin-tonic in de hand. Dat is de vraag. Misschien wordt die in een volgend deel beantwoord.

Beeld -