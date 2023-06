Recensie Modderkruipers: volwassen Yentl en De Boer behouden hun puberale randje

In Modderkruipers doen Yentl en De Boer waar ze goed in zijn: geweldige liederen zingen. Met meer grandeur dan voorheen, al blijft er gelukkig ruimte voor gore grappen.

Yentl en De Boer zijn grote mevrouwen geworden. Dat is je eerste gedachte als de zaallichten doven en het poepchique decor zich openbaart. Een onderwaterwereld, inclusief prachtige soundscape, waarin de modderkruiper uit de titel zich helemaal thuisvoelt. Op de bodem van een rivier kun je je immers prima verstoppen. Verantwoordelijkheden en pijn zijn ver weg, maar levensvreugde net zo goed. Zie hier: het onderwerp van de voorstelling staat direct overeind.

Bij hun volwassenwording hoort misschien ook het besef dat andere duo’s nu eenmaal beter zijn in sketches en typetjes. Die laten ze achterwege om zich, samen met twee geweldige muzikanten, volledig te focussen op het lied.

Wie vreest dat Yentl en De Boer hun puberale randje kwijt zijn, wordt niettemin gerustgesteld. Tussendoor blijft er genoeg ruimte voor grapjes of kolder. Dat De Boers ranzige verhaal over haar krolse poes de montage overleefde, is eigenlijk krankzinnig. Maar net zo goed heel mooi. Door af en toe ver buiten de lijntjes te kleuren, houdt dit verkapte theaterconcert iets speels.

Vintage Yentl en De Boer

Het past bovendien bij de liederen, die als vanouds heen en weer schieten tussen bloedserieus en oergeestig. Uit die tweede categorie blijkt vooral het nummer waarin ze niet zeker weten of de vader van een vriend is overleden erg gedenkwaardig. Vintage Yentl en De Boer: onder de lach schuilt vaak pijnlijk sociaal ongemak.

Tekst gaat verder onder de video

Nog veel harder schuurt het lied waarin een liefdesrelatie langzaam wordt uitgehold door een geheim: ‘We zeggen nog wel hetzelfde, maar niet meer in koor.’ Het lijkt een directe omkering van hun hit Morph, waarin ze juist de symbiose tussen twee mensen bezingen.

Dankzij dat brede bereik aan emoties kan het duo heerlijk spelen met de verwachtingen van het publiek. Een aanvankelijk luchtig nummer waarin Yentl Schieman haar dochter liefdevol tot stilte maant, krijgt diepte als gaandeweg blijkt waarom ze dat doet.

Verbergen

Het thema achter Modderkruipers, de ongezonde neiging om je voor het leven te verbergen, is niet nieuw voor Yentl en De Boer. Deze materie dook al eerder op, onder andere in liederen als Omdat ik onseker bjen (over een man die nooit buiten komt) en De slechte raadgever (over angst die nieuwe plannen in de weg staat).

In deze voorstelling had het iets steviger aangezet mogen worden. Ja, Schieman vertelt dat ze ondanks haar ambities het liefst thuis op de bank zit met chocolade en reality-tv, maar die ontboezemingen blijven vrij oppervlakkig. Wat meer persoonlijk engagement zou deze fijne avond écht gedenkwaardig hebben gemaakt.

CABARET

Modderkruipers

Door Yentl en De Boer

Regie Stephanie Louwrier

Gezien 17/6, Stadsschouwburg Utrecht

Te zien 21-25/6 in DeLaMar