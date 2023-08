Recensie Miles Kane: lekker stampende en heel melodieuze britpop

Zou Roberto Baggio het zelf al hebben gehoord? In het nummer Baggio betoont Miles Kane eer aan de Italiaanse stervoetballer die in de jaren negentig speelde bij Juventus en AC Milan. Kane was meer dan een fan. ‘Baggio, you’re showing me the way to go / When I was feeling lost and low / I used to sit and watch you steal the show,’ zingt hij. De bijbehorende muziek: lekker stampende en heel melodieuze britpop.

Kane’s vijfde soloalbum staat vol met zulke fijne nummers. De Engelsman woont de meeste tijd in de Verenigde Staten, maar de muziek op One Man Band klinkt door en door Brits. In Nederland is Miles Kane vooral bekend van The Last Shadow Puppets, het gelegenheidsduo dat hij vormt met Alex Turner van Arctic Monkeys. Waar de ‘Monkeys’ steeds nieuwe wegen inslaan, lijkt Kane op One Man Band juist terug te gaan in de tijd. Wie de oude, rockende Arctic Monkeys een beetje mist, komt hier aan zijn trekken. Wie van Oasis houdt, zal vast ook wat kunnen met het album.