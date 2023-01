Recensie Mijn lieve gunsteling: Eefje Paddenburg fonkelt als de nieuwe ster in toneelbewerking van Marieke Lucas Rijnevelds tweede roman

Hans Kesting en Eefje Paddenburg in Mijn lieve gunsteling. Beeld Jan Versweyveld

Een klein, eenzaam meisje zit aan de rand van het podium. Ze begeleidt zichzelf op akoestische gitaar als ze een ragfijn liedje inzet, over dat ze geen ‘clownsijsje’ genoemd wil worden. Want ze smolt niet door hém, maar door de hitte van die donkere zomeravond. Een moment van verstilling. Waarna meteen verstikking volgt, het meisje wordt door de ‘lief’ die ze net toezong afgelebberd als het romige ijsje met het clownsgezichtje en de kauwgombal.

De lief is Hans Kesting, gepokt en gemazeld acteur. Het meisje wordt gespeeld door Eefje Paddenburg (1999), die vorig jaar afstudeerde aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en nu haar eerste hoofdrol speelt bij Internationaal Theater Amsterdam in de toneelbewerking van Ivo van Hove van Mijn lieve gunsteling, de tweede roman van International Booker Prizewinnaar Marieke Lucas Rijneveld, waarvoor hij de grote Belgische prijs De Boon won.

Geen moment wil je blik weg bij haar, ondanks het grof geschut dat de regisseur inzet. En dit liedje is een van de twee nieuwe, prachtige teksten die Rijneveld speciaal voor de voorstelling schreef en die Wende Snijders arrangeerde – al is ‘liedje’ niet per se het beste woord voor de wegblazende, hypnotiserende apotheose van de voorstelling.

Vermaledijde begeerte

Van meet af aan liggen alle kaarten op tafel in de voorstelling waarvoor weer eens koeien ten tonele worden gevoerd (we zijn op een boerderij en de stal staat voor veilig, gepensioneerde melkkoeien Dora en Trix blijven zelfs onder grote geluidsexplosies behoorlijk relaxed en god wat ruikt het boers in de zaal.) Mijn lieve gunsteling is een verhaal over een veearts die een getroebleerd veertienjarig meisje ‘groomt’ voor zijn eigen vermaledijde begeerte.

Gelaagd is het, maar veel en hard en uitgeschreeuwd. Over een man die geen roofdier is, maar in wie zich wel een roofdier schuilhoudt tot hij het vrijlaat. Bij haar, zijn ‘klein praaldier’ – zijn lieve gunsteling. Een meisje dat converseert met Freud en Hitler – ze verschijnen zelfs op het toneel, wat een beetje op de lachspieren werkt – en op 9/11 zelf de Twin Towers is binnengevlogen.

Wat opvalt is hoe knap Van Hove zich in zijn script letterlijk aan de oertekst van Rijneveld houdt. Hij husselt de zeer talige, archaïsche, songtekst- en psalm-doordrongen tekst tot een goed te volgen sequentie in monoloog en dialoog.

Supertalent

Het meisje in de toneelbewerking heeft veel meer branie dan het personage dat Rijneveld in haar autobiografische roman beschreef. Je wordt meegesleept door de soundtrack van haar opgroeien, zo muzikaal ook als de voorstelling is met begeleiding van Roos van Tuil, de zingende Kesting en triomferend supertalent Paddenbrug.

En gelukkig is er ook het eerbetoon aan Gerrit Hiemstra. In Rijnevelds succesdebuut De avond is ongemak was het Dieuwertje Blok die de klok stal, in Mijn lieve gunsteling opent de voorstelling met Hiemstra’s weerberichten over die broeierige zomer van het veertienjarige meisje.