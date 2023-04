Recensie: Miguel Bonnefoy zet de man die zich al met zonne-energie bezighield in het tijdperk van steenkool overtuigend in het licht

De Franse uitvinder Augustin Mouchot (1825-1912) was een koppige geleerde die zich stortte op zonne-energie in een tijdperk van steenkool. Beeld Getty Images

‘Op geen enkel schilderij, op geen enkele gravure, in geen enkel geschiedenisboek staat zijn gezicht,’ luidt de openingszin van De uitvinder, de nieuwe roman van de Franse schrijver Miguel Bonnefoy. Maar één foto is bewaard gebleven van de Franse uitvinder Augustin Mouchot (1825-1912). ‘Zijn bestaan interesseert geen dichter, biograaf of academielid.’

Tot nu Bonnefoy opstaat, de auteur met Chileense en Venezolaanse roots die in 2021 in Nederland doorbrak met zijn derde roman Erfgoed, een wervelende familiesaga over vier generaties van een Franse familie in Chili. Hij haalt Mouchot uit de vergetelheid als een van de groten van de wetenschap, een koppige geleerde die zich stortte op zonne-energie in een tijdperk van steenkool.

Kwakzalverij

Mouchot wordt geboren als extreem ziekelijke zoon en kleinzoon van slotenmakers in het dorp Semur-en-Auxois in het departement Côte d’Or. Hij blijkt zo’n uitzonderlijk rekentalent dat hij naar school mag en later naar de universiteit van Dijon. Al komt nooit een einde aan zijn lichamelijke malheur, die louter verergert door de kwakzalverij waaraan hij wordt onderworpen; door Bonnefoy even plastisch als poëtisch beschreven.

Hij wordt leraar wiskunde in ‘een loopbaan zonder schittering in eindeloze dorpen die in onafgebroken sleur aan zijn ogen voorbijtrokken.’ Maar dan, Mouchot heeft net een longembolie overleefd, krijgt hij een boek van de Franse natuurkundige Claude Pouillet over zonnewarmte in handen en leidt het ene boek naar het volgende; als hij leest over de uitvinding van een ‘zonnekookpot’ door Horace Bénédict de Saussure vindt hij de moed uit bed te stappen om die na te bouwen.

Het is het begin van een manische zoektocht. Mouchots eerste experimenten pakken rampzalig uit, tot hij bij toeval ontdekt hoe zonne-energie te bundelen. Maar als hij zijn vinding mag demonstreren, verdwijnt de zon achter de wolken of begint het te regenen. Daar begint zijn idee-fixe: hij moet naar Chélia in Algerije, waar de hoogste berg hem het dichtst bij de zon kan brengen.

Honger van titanen

De ‘moderne Prometheus,’ zal hij later genoemd worden, deze man die op zijn 35ste zijn eerste patent indient op de heliopomp, die door Napoleon III wordt ontboden om zijn zonnemachine te demonstreren en de gouden medaille wint op de Wereldtentoonstelling van 1878 in het nieuwe Trocadéropaleis in Parijs. ‘Deze man, die met zijn schuwe uiterlijk bang voor de wereld leek te zijn en door anderen werd overschaduwd,’ schrijft Bonnefoy wel heel erg weelderig, ‘voelde de honger van titanen in zich groeien, een dyonisische eetlust.’

Maar titanen komen ten val, en om bij de Griekse mythologie te blijven: Ikarus vloog te dicht bij de zon. Mouchots einde is ontluisterend in dit literair ingekleurde portret, dat in zijn bescheiden omvang wel heel vol is. Er zijn kleurrijke randfiguren wier doopceel wordt gelicht en zijlijntjes die ook nu weer naar Chili en Venezuela verwijzen. Bonnefoy weet het overeind te houden en zet de ‘zonneman’ overtuigend in het licht dat hij zo koesterde.