Recensie: Met Tatta dreigt Mocro Maffia in herhaling te vallen

Rinus (Robert de Hoog) als Tatta. Beeld Videoland

Van de populaire Videolandserie Mocro Maffia zijn inmiddels vier seizoenen verschenen en daarnaast twee zogenaamde stand alones: losstaande afleveringen die inzoomen op één personage. De derde stand alone, Tatta, die vrijdag bij de streamingdienst is verschenen, gaat over de in ongenade gevallen Rinus (Robert de Hoog), beter bekend als Tatta. Hij staat op de dodenlijst van zijn voormalige baas Paus (Achmed Akkabi) nadat hij in seizoen 4 diens zus Samira had ontvoerd. Samira wist te ontsnappen en sindsdien is Tatta vogelvrij.

Aan het begin van Tatta ontkomt Rinus met zijn vriendin Chantal en hun zoontje ternauwernood aan een aanslag wanneer hun stacaravan ’s nachts in brand wordt gestoken. Een zak met 700.000 euro verdwijnt in de vlammenzee. Nu zijn appeltje voor de dorst in rook is opgegaan bedenkt Rinus een wanhoopsdaad: 2000 kilo coke in de haven van Antwerpen onderscheppen, een ripdeal om Paus een hak te zetten.

Een onmogelijke missie, temeer daar Rinus alleen staat. Hij ziet zich genoodzaakt zijn broer Otto (Mads Wittermans) uit een Hongaarse gevangenis te halen, maar dit ongeleide projectiel heeft eerst nog een rekening uitstaan bij Oost-Europese gangsters.

Tatta is een aardige smaakmaker voor het vijfde seizoen van Mocro Maffia, al dreigt de serie wel in herhaling te vallen: de spectaculaire schietpartij aan het eind van Tatta is qua locatie bijna een kopie van de shoot-out waarmee het derde seizoen werd afgesloten.