Recensie: met nieuwe album van Greta Van Fleet terug naar de jaren zeventig

Het nieuwe, derde album van de vierkoppige Amerikaanse rockband Greta Van Fleet.

Als je geldt als het beste hedendaagse alternatief voor de Led Zeppelinreünie die er nooit kwam, is het lastig om je geluid te laten evolueren. Rockband Greta Van Fleet (vernoemd naar een dorpsgenote in Frankenmuth, Michigan) probeerde het met z’n vorige album The battle at garden’s gate (2021). Het gitaargeluid van het kwartet bestond niet alleen meer uit Jimmy Paige-achtige riffs, maar was in de studio verrijkt met extra instrumentatie en meerdere gitaarlagen.

De uitwerking was niet zoals gehoopt: de rauwe energie van de groep van de drie broers Josh, Jake en Sam Kiszka (en drummer Danny Wagner) raakte enigszins ondergesneeuwd. In die zin is opvolger Starcatcher een stap in de goede richting: Greta Van Fleet maakt weer classic rock met een lekker bluesy randje.

Gitaarsolo’s

Daarmee klinkt de groep opnieuw alsof we terug zijn in het begin van de jaren zeventig, maar voor wie een voorliefde heeft voor het era van de uitgesponnen gitaarsolo’s en gierende vocalen is dat ongetwijfeld goed nieuws.

Live blijft de band, die in november in Ziggo Dome speelt, een sensatie. Frontman Josh Kiszka is een aandachtsmagneet die qua stembereik nauwelijks onderdoet voor Robert Plant van Led Zeppelin. Daverende nieuwe songs als The falling sky, Farewell for now en het fraai opgebouwde Meeting the master zullen ongetwijfeld naadloos in de set passen.