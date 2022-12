Recensie: met Glass Onion dikt Rian Johnson het moordmysterie nog eens extra aan

Cast van Glass Onion.

De Agatha Christie-verfilming Murder on the Orient Express zette in 2017 de opleving van het moordmysterie in de bioscoop in gang. Maar echt vaart kreeg het pas met Knives Out (2019), waarin Rian Johnson het genre vrolijk op de hak nam en er tegelijk bloedserieus een nieuwe draai aan gaf.

Daar doet hij nog een schepje bovenop in het messcherpe vervolg Glass Onion (ook prima los te bekijken). Opnieuw verzamelt een zeer diverse groep verdachten zich op een weelderig aangeklede locatie. In dit geval: een kliek foute types die zichzelf ‘disruptors’ noemen (gespeeld door sterren als Dave Bautista en Janelle Monáe), met tech-miljardair Miles Bron (Ed Norton) als spil, en diens protserige villa op een Grieks eiland als locatie.

Opnieuw mengt de vermaarde detective Benoit Blanc (Daniel Craig met heerlijk potsierlijk accent) zich onder hen om een moord op te lossen. Meerdere moorden zelfs, want Johnson speelt weer vrolijk met de wetten van het genre. De traditionele slotscène waarin alle verdachten verzameld worden en het mysterie wordt opgelost, komt hier al na pakweg drie kwartier. Vervolgens wordt alles nog eens een paar keer op zijn kop gezet, tot het de kijker op de best mogelijke manier begint te duizelen.

Nog scherper dan in Knives Out tekent zich hier af wat er onder het vermakelijke oppervlak schuilt. In Johnsons universum gedragen mensen zich echt zoals we normaal alleen op sociale media doen. Met onze neiging om ons daar anders voor te doen dan we werkelijk zijn, is dat een zeer vruchtbare voedingsbodem voor dit genre. Kom maar op met dat derde deel, dat inmiddels in de maak is.