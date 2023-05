Recensie: Met debuutalbum ‘22’ toont zangeres Meau dat ‘Dat heb jij gedaan’ geen bevlieging was

Dat heb jij gedaan was de verrassende megahit waarmee zangeres Meau (Hewitt) begin vorig jaar het fundament legde voor haar doorbraak. Die paste in een trend van jonge zangeressen die in Nederlandstalige teksten hun innerlijk blootleggen. Net als bij Froukje, Bente, Maan en S10 (Stien) is bij Meau haar voornaam daarbij genoeg als artiestennaam.

Dat heb jij gedaan is vanzelfsprekend de grote aanjager van haar debuutalbum 22 (dat verscheen op de dag van haar 23ste verjaardag). Het nummer staat model voor de slimme popsongs die Meau maakt: in hedendaagse, nooit omfloerste taal zingt ze breekbare singer-songwriterliedjes. Vaak met niet meer dan tokkelgitaartje of een subtiele synth als ondersteuning, maar altijd voorzien van een sterke, poppy melodielijn.

Haar stem – soms tegen het randje van vals aan, maar juist daardoor zo onderscheidend – is daarbij terecht vooraan in de productie geplaatst. Wel zonde: op een of andere manier is het niemand in de studio opgevallen dat Meau bijna alle ij-klanken uitspreekt als ‘aai’. Zo wordt het refrein van Dans m’n ogen dicht (met Racoon) ineens ‘Ik kaaik om me heen’ en dat leidt toch enigszins af bij zo’n knap luisterliedje.