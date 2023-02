Recensie Messa da Requiem: was uw recensent de enige in de zaal die niet onder de indruk was?

Verdi's Messa di Requiem is in de enscenering van Christian Spuck losgezongen van de christelijke context. Beeld Michel Schnater

Regisseur en choreograaf Christian Spuck creëerde zijn enscenering van Messa di Requiem in 2016, voor het Opernhaus Zürich. Toch is het bij de openingsscène onmogelijk niet te denken aan de tragische beelden die het afgelopen jaar uit Oekraïne zijn gekomen, als gevolg van de Russische inval.

Het toneel is vormgegeven als een grauwe betonnen bunker, met op de vloer een laag as. De achterwand wordt in een schuin opgaande baan aangelicht door een joekel van een bouwlamp. In het halfduister van deze catacomben hurken de leden van het koor van De Nederlandse Opera op de grond. Een deel in de linkerhoek, de rest rechts. Steun zoekend bij elkaar, in bange afwachting van het naderend onheil.

Meeslepende tafelpoot

Terwijl het koor de eerste regels van de katholieke dodenmis zingt (Requiem aeternam dona eis / Geef hun eeuwige rust, Heer) schuifelen enkele dansers langs de achterwand. Wanhopig op zoek naar iets van houvast, zo te zien. Naarmate Giuseppe Verdi het volume én de complexiteit van zijn compositie opschroeft, klinkt de Latijnse tekst steeds abstracter.

Koren op de molen van Christian Spuck, die zijn enscenering van Verdi’s Requiem los wilde zingen van de christelijke context. In plaats van religieuze symboliek kiest hij voor algemenere beelden. De westerse kleur van rouw komt voorbij in alle tinten zwart. De in ivoor met organische bodypaint gestoken dansers die drie keer hun opwachting maken in het apocalyptische Dies Irae doen denken aan saters uit de Griekse mythologie.

Spuck voegt een eigen metafoor toe door danseressen aan hun handen of voeten te laten meesleuren aan de poot van een over het podium gesleepte tafel. Ook hier weer dat beeld van wanhopig vastklampen.

Klotsende branding

Spuck geeft in zijn enscenering volop ruimte aan de vier solozangers en balletsolisten. Toch imponeert hij vooral met de tableaus waarin iedereen opgaat in een kolkende massa. Het ene moment creëert hij een tegen de wand op klotsende branding, op andere momenten genereert hij oprechte paniek als alle uitvoerenden – ongeveer 150 mensen – dwars tegen elkaar in over het podium rennen.

In de orkestbak leidt de Zuid-Koreaanse dirigente Eun Sun Kim het Rotterdams Philharmonisch Orkest met trefzekere slag langs alle dynamische bergtoppen en valleien van Verdi’s compositie uit 1874.

Persoonlijk vind ik de door een negentiende-eeuwse criticaster als ‘opera vermomd in kerkgewaad’ bestempelde dodenmis op zichzelf al zwaar op de maag liggen. Aangevuld met deze monumentaal aangezette enscenering, met veel pathos in de choreografie, is het mij echt teveel van het goede.

In dat gevoel stond uw recensent bij de première echter moederziel alleen. Het in vervoering gebrachte publiek klapte de handen stuk en schreeuwde de kelen schor. Als het doek niet was gevallen, applaudisseerden ze nu nog.