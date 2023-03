Recensie: Meryl Streep als bultrug in verder bloedserieus klimaatdrama Extrapolations

Matthew Rhys, Heather Graham, Alexander Sokovikov and Noel Arthur in Extrapolations. Beeld Apple TV+

In 2011 regisseerde Steven Soderbergh Contagion, een actiedrama over een virus dat vanuit Hongkong oversprong naar de VS en daarna razendsnel de hele wereld besmette. Het script was geschreven door Scott Z. Burns die – jaren voordat het coronavirus de wereld daadwerkelijk lamlegde – angstaanjagend exact voorspelde wat er in het geval van een pandemie zou gebeuren, van lockdowns tot hamsteren en van complottheorieën tot de koortsachtige zoektocht naar een vaccin.

Bijna 2 graden opgewarmd

Van Burns verscheen recent op AppleTV de serie Extrapolations, waarin hij voorspelt wat de gevolgen van klimaatverandering zullen zijn wanneer er niet drastisch wordt ingegrepen. Opnieuw is het geen vrolijk stemmend toekomstbeeld dat Burns, die ook een aantal afleveringen regisseerde, de kijker voorschotelt.

Anno 2037 blijkt dat er weinig terecht is gekomen van de klimaatakkoorden die in 2015 in Parijs zijn gesloten. De aarde is inmiddels bijna 2 graden opgewarmd en terwijl de ene helft van de wereldbevolking – 9 miljard mensen intussen – kampt met overstromingen, lijdt de andere helft dorst. Bosbranden woeden op elk continent en ook klimaatvluchtelingen vormen een groot probleem. IJskappen en gletsjers smelten razendsnel en vele diersoorten zijn al uitgestorven. Journaalbeelden van recente rampen onderstrepen dat dit toekomstbeeld in feite al aan het plaatsvinden is.

Loodzware thematiek

Burns verpakt zijn omineuze boodschap in een reeks onderling verbonden afleveringen waarin – net als in Contagion – veel bekende acteurs opduiken, zoals Oscarwinnaressen Meryl Streep en Marion Cotillard, maar ook Tobey ‘Spider-man’ Maguire en Kit ‘Game of Thrones’ Harington. Die laatste speelt een techmagnaat genaamd Nick Bilton die ooit rijk werd met een methode om zeewater te ontzilten zodat het drinkwater wordt. Hij heeft plannen voor een casino boven de poolcirkel samen met zijn partner Junior (Matthew Rhys), een nogal karikaturale klimaatkapitalist.

Aan de andere kant van het spectrum werkt Rebecca (Sienna Miller) bij een bedrijf dat uitgestorven diersoorten door middel van gentechnologie weer terug wil brengen. Ze doet onder meer onderzoek naar de laatste twee bultruggen wier lokroepen dankzij geavanceerde technologie in menselijke stemmen kunnen worden omgezet. Zo heeft ze de vrouwelijke bultrug de stem van haar overleden moeder Eve gegeven, waardoor deze walvis ineens met de stem van Meryl Streep communiceert. Dat komt nogal potsierlijk over, maar geeft ook wat lucht aan de loodzware thematiek die in het ambitieuze – en een tikje pretentieuze – Extrapolations met dodelijke ernst wordt gepresenteerd.

Het is te hopen dat Burns’ doemscenario niet zo exact uitkomt als gebeurde met Contagion, maar we kunnen straks niet zeggen dat we niet gewaarschuwd zijn.