Recensie: Margaret Atwood schrijft over personages die je na de laatste pagina direct mist

Besjes in het bos is Atwoods 63ste titel in een rijk en gevarieerd oeuvre. Beeld Prometheus

Natuurlijk de HBO-serie naar The Handmaid’s Tale (1985) maakte Margaret Atwood (1939) tot een literaire superster en, in veler ogen, een soort feministisch Orakel van Delphi. Een status waar ze, niet ongeestig, naar verwees toen ze juni vorig jaar, vlak nadat het Hooggerechtshof van de VS een eind maakte aan het federale recht op abortus, een foto van zichzelf op Twitter plaatste. Op haar veranda, koffiemok in de hand met daarop de simpele tekst: ‘I told you so.’

Maar haar verhalenbundel Besjes in het bos is niet simpelweg de nieuwste van de-schrijfster-van-dat-ene-boek of het vervolg van The Testaments (2019). Het is de 63ste titel in een rijk en gevarieerd oeuvre, waarin (leuk voor de trouwe fans) een vervolg op Moral Disorder uit 2006 verstopt zit.

Soulmate

In de gelinkte verhalen in Moral Disorder vertelde ene Nell flarden uit zes decennia van haar leven, onder meer met echtgenoot Tig. In zeven verhalen is het paar terug. Of eigenlijk: kijkt Nell terug op wat ze deelden, nu haar soulmate is overleden.

Tussen die huwelijksscènes zit van alles: hilarische herinneringen aan een EHBO-cursus die ze, om als lezinggevend personeel mee te mogen op een cruise, met het oog op de hoogbejaarde medepassagiers moesten doen. Of die keer dat Nell een rouwdicht van Tennyson herschreef met in de hoofdrol hun overleden huiskat. En ze zijn dusdanig sterk, intiem (Atwood droeg de bundel mede op aan haar in 2019 overleden man, Graem Gibson) en ontroerend, dat je moeiteloos vergeet dat het middeldeel van het boek, ‘Mijn heksenmoeder’, een nogal onsamenhangende en wisselvallige grabbelton is.

Het titelverhaal geeft een aardige speelse draai aan een moeizame moeder-dochterrelatie, er zijn heerlijke liefdevolle kibbelgesprekken tussen twee oude vriendinnen. Maar het interview dat Atwood, via een medium, George Orwell afneemt is nog flauwer dan de melige wederwaardigheden van een slak die tot zijn schrik in het lichaam van een helpdeskmedewerker terechtkomt. En de tien sciencefictionpagina’s van ‘Vrijstaat’ zijn een wel héél slap dienstmaagdaftreksel.

Hartbrekend moment

Maar goed, daar staan dus die meesterlijke Nell & Tig-geschiedenissen tegenover. In ‘Een stoffig middagmaal’, probeert de weduwe de Tweede Wereldoorlog-belevenissen te reconstrueren van Tigs vader die als Canadees militair Deventer hielp bevrijden – en misschien wel een affaire had met de befaamde oorlogscorrespondent Martha Gellhorn.

Of dat hartbrekende moment dat Nell naast haar demente man in bed kruipt. ‘“Niet weggaan, niet weggaan,” fluisterde ze. Dat zei ze alleen als hij sliep.(…) Ze hadden hier geen van beide iets over te zeggen, over dit geleidelijke vertrek. Hij zou zich alleen maar schuldig voelen dat hij haar in de steek liet.’

Personages die je direct na de laatste pagina mist. Wat in verhalen, gelukkig, kan: met Moral Disorder bij de hand zelfs van het begin af aan.