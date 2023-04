Recensie: Loskomen of niet loskomen van je wortels, dat is de kwestie in ‘Vogels’

‘Vogels’ verweeft de grotere geschiedenis met persoonlijke levens, of laat die juist met elkaar botsen. Beeld Fabian Calis

In een grotendeels hagelwit decor staat vrij prominent een boom, maar Vogels gaat over de wortels die zich ondergronds bevinden. Wortels waar de een zich stevig aan vastgrijpt, terwijl de ander zich ervan wil losmaken, terwijl ze zich onzichtbaar vertakken en verstrengelen.

In 2022 bracht Zandwijk het stuk van de Libanees-Canadese schrijver Wajdi Mouawad, van wie ze eerder ander werk regisseerde, op de planken bij Theater Bremen. Nu regisseert ze bij ITA een Nederlandse versie.

Een Joods-Arabische liefde

Eitan (Jesse Mensah) en Wahida (Nastaran Razawi Khorasani) ontmoeten in elkaar in een New Yorkse bibliotheek en worden op slag verliefd. Bracht het toeval hen samen? Was het voorbestemd? Feit is dat hun liefde wordt getekend door een zwaarbeladen schisma: hij is Joods, zij Arabisch.

Vleugjes Romeo en Julia en Oedipus vermengen zich als Eitan de toorn van zijn vader over zich heen krijgt en confronterende ontdekkingen doet over zijn familie. Samen met Wahida reist hij af naar Israël, op zoek naar antwoorden. Wanneer hij gewond raakt bij een bomaanslag, verzamelt zijn familie zich rond het ziekenhuisbed, waar de waarheid langzaam maar onstuitbaar boven tafel komt.

Onuitsprekelijke horror

‘Overerving’ staat daar centraal in. Niet in genetische of juridische zin, maar in de trauma’s van vorige generaties die hun sporen nalaten in de volgende, waardoor mensen opgesloten raken in een nooit in te lossen schuldenlast. Dat geldt ook voor Eitans vader David (een mooi getergde Steven Van Watermeulen), die elke ervaring in zijn leven afstreept tegenover de onuitsprekelijke horror die zíjn vader doormaakte tijdens de Holocaust.

Zo verweeft Vogels de grotere geschiedenis met persoonlijke levens en keuzes, of laat die juist met elkaar botsen. Bovenal laat het stuk zien hoe fragiel het is om je identiteit te ontlenen aan een collectieve geschiedenis. Juist omdat die geschiedenis geen blok graniet is, maar een poreus bouwwerk van individuele keuzes.

Vervaagde tegenstellingen

De personages zetten zichzelf vast in tegenstellingen, die op andere gebieden juist vervagen: in de parabel van de vogel die het wateroppervlak doorkliefde om zich bij de vissen te voegen. In de muziek, live gespeeld door Amber Docters van Leeuwen, waarin verschillende snaarinstrumenten een smeltkroes van invloeden laten horen.

Dat het zwaartepunt van de voorstelling bij Eitans familie ligt, maakt dat Wahida soms te veel naar de achtergrond verdwijnt. Haar eigen zoektocht blijft grotendeels buiten beeld, ondanks Razawi Khorasani’s vlammende monoloog over hoe zij haar wortels lange tijd ten onrechte verloochende. Want dat wortels veranderlijk zijn, maakt ze nog niet verraderlijk. Ze vertellen ons wel degelijk wie we zijn.