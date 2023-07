Recensie: ‘Lola’ is een speelse variant op tijdreisfilms met onvoorziene gevolgen

in 'Lola' worden door machine Lola elementen uit de toekomst in het heden geïmplementeerd. Beeld Filmdepot

In zijn korte film The Chronoscope (2009) vertelt Andrew Legge met een combinatie van echt en gefabriceerd archiefbeeld en talking heads die consequent voor hun boekenkast zitten, het verhaal van Charlotte Keppel. Een wetenschapper die in de jaren dertig een machine uitvindt waarmee ze in het verleden kan kijken.

In zijn eerste speelfilm Lola speelt Legge opnieuw met vertelvormen en wonderlijke uitvindingen. Ditmaal juist een machine die de toekomst inkijkt. De zussen Martha (Stefanie Martini) en Thomasina (Emma Appleton) gebruiken hun uitvinding, die ze vernoemen naar hun overleden moeder Lola, aanvankelijk ter vermaak. Een verwonderde blik in een toekomst van de twist en David Bowie. Maar duidelijk is meteen dat kijken alleen niet genoeg zal blijven. En misschien ook niet genoeg mag blijven.

Een grote uitvinding brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Lola speelt zich af gedurende de Tweede Wereldoorlog en Lola biedt de kans om de strategieën van de Duitsers vooraf te (door)zien en tegen hen te gebruiken. Maar zoals de drie natuurkundigen in Friedrich Dürrenmatts toneelstuk Die Physiker al vreesden, zijn sommige uitvindingen misschien wel te groot om door mensen te worden gehanteerd.

Lola is een speelse variant op tijdreisfilms waarin men terugreist in de tijd om iets recht te zetten. Wat hier gebeurt, is dat elementen uit de toekomst in het heden worden geïmplementeerd. Maar wat gebeurt er als je de toekomst naar voren trekt? Als je op een fuif in de jaren veertig You Really Got Me van The Kinks zingt?

Legge bouwt zijn verhaal op als een puzzel van bijeen geschraapte videofragmenten, gefilmd door de zussen zelf, en door Martha gemonteerd tot een waarschuwingsfilm. Want uiteraard loopt het tweaken in de tijd uit de hand. Wat op korte termijn een overwinning lijkt, blijkt in de lange loop van de geschiedenis (die zoals iemand in de film opmerkt twee kanten oploopt) onvoorziene gevolgen te hebben.

De vorm die Legge kiest geeft de film een fragmentarische dynamiek, maar zoals vaak met dit soort toch wat dwingende vertelconcepten, begint het op den duur te knellen. Een aantal keer heeft Legge kunstgrepen nodig om het verhaal lopend en coherent te houden, of zit het consequent doorvoeren van de vorm de emotionele diepgang in de weg.

Het nog kleine oeuvre van Legge is een doorlopend onderzoek naar anachronisme, en daarmee automatisch ook naar wat wel in de tijd past. De retrostijl waarin hij zijn films drenkt, is op zichzelf al een illustratie van de complexiteit daarvan. Van hoe alles niet alleen product is van zijn eigen tijd, maar ook van wat daaraan vooraf ging. En misschien ook wel van wat er nog gaat komen.