Recensie Lizzo: een feestelijke therapiesessie in de Ziggo Dome

Lizzo mag soms de voorganger in een massale therapiesessie lijken, ze gooit er ook genoeg grappen en schuttingwoorden tegenaan om het allemaal niet ál te serieus te laten worden. Beeld Getty Images

Vroeger gaven gitaristen hun instrumenten graag een naam. Die van bluesman B.B. King heette bijvoorbeeld Lucille. De dwarsfluit van Lizzo heeft ook een naam: Sasha. Tegen het einde van het concert komt Sasha – ’s werelds enige fluit met een eigen Instagramaccount – tevoorschijn en ze krijgt er flink van langs.

Thuis zal Lizzo (voluit Melissa Jefferson) het instrument vast heel subtiel bespelen, hier lijkt ze het aan gort te willen blazen. Zo gaat dat bij een concert van de Amerikaanse zangeres en rapper. Lizzo live is wild, druk en vooral heel luid. Grappig is ze ook. Maar belangrijker, Lizzo heeft een boodschap. Of beter: een heleboel boodschappen.

Het gaat in de Ziggo Dome over body positivity. En over van jezelf houden en jezelf accepteren zoals je bent. Klef? Op papier of een scherm wellicht, maar de zaal lijkt bijna uit elkaar te barsten van de positiviteit. En Lizzo mag soms de voorganger in een massale therapiesessie lijken, ze gooit er ook genoeg grappen en schuttingwoorden tegenaan om het allemaal niet ál te serieus te laten worden.

Eén groot feest

Het concert is vooral ook één groot feest. De geheel uit vrouwen bestaande band speelt disco en funk zoals die klonken in de jaren zeventig en tachtig. Lizzo zelf zingt en rapt niet alleen, ze is ook voortdurend aan het dansen. Om haar heen een groep van danseressen, die net als zij zelf (Lizzo’s woorden) ‘big girls’ zijn. Twerken is hier serious business.

Het enthousiasme dat dat alles bij het publiek oproept is ongekend. De muziek is al bijzonder hard, maar pas echt een aanslag op de oren zijn het gebrul en het geloei na elk nummer. Zou de zangeres elke avond zo veel losmaken op haar Special Tour (die is vernoemd naar haar vorig jaar verschenen album Special)? Of is Amsterdam een geval apart?

Bijna dertig nummers draait Lizzo er in twee uur doorheen. Dat ze zelfs tijdens een rondje ballads, gezongen vanaf een sofa, niet echt tot rust komt, is jammer. Maar het roze gewaad met panterprint dat ze er bij aanheeft, vergoedt veel.

Rondje publieksbinding

Voor de finale, waarin een reusachtig discobol uit het dak komt zakken, doet de zangeres nog even een speciaal rondje publieksbinding. De tribunes afspeurend beschrijft ze wie ze daar ziet zitten – “Ik zie je, meisje in je glitterjurk” of “Ik zie je, jongen in je blauwe shirt” – waarna een cameraploeg de persoon in kwestie vliegensvlug voor iedereen zichtbaar in beeld brengt.

Op de vloer ontwaart Lizzo een jongen die een bordje omhooghoudt waarop hij meldt dat hij afkomstig is uit Alief, Texas. Krijg nou wat, dat is de buitenwijk van Houston waar Lizzo een deel van haar jeugd doorbracht. “Op welke school heb jij gezeten?”