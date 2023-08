Recensie: Live-opnames van Nina Simone zorgen zestig jaar later nog altijd voor kippenvel

Nina Simone in 1966 in Londen. Beeld David Redfern / Getty Images

Op festivals mogen artiesten doorgaans geen toegiften doen. Dat is nu zo, en dat was vroeger precies zo. Maar op het Newport Jazz Festival van 1966 maakte Nina Simone zoveel indruk dat het publiek de zangeres en pianiste na het haar toebedeelde half uur simpelweg niet wilde laten gaan. Nou, toe maar dan: nog één song. In de coulissen zal saxofonist Stan Getz, die na haar stond geprogrammeerd, hebben staan knarsetanden.

Nina Simones optreden op Newport dat jaar staat te boek als legendarisch, vanwege die zeldzame toegift, maar vooral ook vanwege de politiek geladenheid van het optreden. Halverwege de jaren zestig was de strijd van zwarte Amerikanen voor gelijke rechten op zijn hevigst. Nina Simone (1933-2003) vertolkte als geen andere zangeres de bijbehorende gevoelens. Op Newport klonk ze behalve strijdbaar vooral ook heel kwaad.

Zwaar emotionele muziek

Dat opnames van het optreden nu na al die jaren alsnog officieel worden uitgebracht past in de Happy Birthday, Miss Simone-campagne van Verve Records. Omdat het negentig jaar geleden is dat Simone werd geboren, besteedt de platenmaatschappij het hele jaar extra aandacht aan de zangeres. Er verschenen eerder live-albums van haar, maar You’ve Got To Learn voegt daar echt iets aan toe. Iets meer dan 32 minuten duurt het album slechts, maar het is een half uur vol zwaar emotionele muziek.

Bijgestaan door een gitaar-bas-drums-trio bracht Nina Simone op Newport 1966 haar gebruikelijk mix van jazz, soul en klassiek. Maar we horen op het album ook rauwe blues. In het geweldige Blues For Mama jankt de gitarist er op los als een Delta-muzikant. Mooi teder op You’ve Got To Learn zijn de uitvoeringen van het titelnummer (oorspronkelijk een chanson van Charles Aznavour) en de Gershwinklassieker I Loves You, Porgy.

Maar het hoogtepunt is Mississippi Goddam, dat Simone schreef naar aanleiding van een bomaanslag op een zwarte kerk door de Ku Klux Klan, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Op Newport speelde ze, aan het einde van haar optreden, het nummer in een behoorlijk andere versie dan gebruikelijk, waardoor het even duurde voor het publiek het herkende. Bijna zestig jaar later is de opname ervan nog altijd goed voor kippenvel. Goed voor te stellen dat het Newportpubliek haar daarna indertijd niet zomaar liet gaan.

Jazz Nina Simone

You’ve Got to Learn

(Verve)

Albumhoes van Nina Simone’s You've Got To Learn.