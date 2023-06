Recensie: Lenette van Dongen trakteert publiek op vermakelijk dia-avondje

In Dat doet ze anders nooit lijken we bij Lenette van Dongen aan de keukentafel te zitten. Ondanks die losse vorm is het een inhoudelijk sterk programma, met een aantal gedenkwaardige conferences.

Door de komst van sociale media zijn de dia-avondjes van weleer vrijwel verdwenen. We delen onze (vakantie)ervaringen live. Bijna niemand nodigt nog mensen uit om achteraf urenlang naar kiekjes te kijken met begeleidend commentaar.

Lenette van Dongen doet dat in haar nieuwe programma wél. Met behulp van een iPhone, maar het principe is hetzelfde. We zien haar op een camping staan, waar de hagelnieuwe tent na de eerste nacht volledig instort. Oeps. We zien haar in een pikante outfit dansen op het Milkshake Festival, waar ze misschien een nieuwe identiteit ontdekt. En we zien haar in een stoere camper door Canada rijden, slechts vergezeld door een schattige teddybeer.

Het tekent de band die Van Dongen heeft met haar trouwe schare fans. Ze is bijna meer vriendin dan artiest. Daar past ook het informele kloffie bij, en het feit dat ze voor aanvang al door de zaal loopt voor knuffels of selfies.

Gewoon rommelen

De 64-jarige cabaretière wil vanavond ‘gewoon rommelen’, vertelt ze als de voorstelling echt is begonnen. Toch lijkt er over Dat doet ze anders nooit wel degelijk goed nagedacht. Bijna alle verhalen gaan over de beslissing om minder in haar hoofd te zitten en meer ja te zeggen. In het verleden wilde ze nog weleens krampachtig vasthouden aan strakke, geluk belovende doctrines. Nu sluit ze gewoon aan in de polonaise.

Het levert een erg vermakelijke avond op. Leek voorganger Paradijskleier soms een lange reclamespot voor zelfhulpboeken, haar nieuwe voorstelling bevat een aantal puntige en zeer geestige stukken. Ze zal er geen originaliteitsprijs mee winnen, maar haar schets van een uitgeblust echtpaar op de camping, inclusief het voortreffelijk uitbeelden van hun dagelijkse routines, is hogeschoolcabaret.

Annie van de wasserette

Wat overigens niet wil zeggen dat er geen inspirerende citaten meer voorbijkomen. De mooiste: “Zoek niet naar bewijs dat je ergens niet bij hoort, want je zult het altijd vinden.” Die woorden lijken vooral aan haarzelf gericht, net als de waarschuwing om geen ‘Annie van de wasserette’ te worden. Dat is de naam die Van Dongen geeft aan de brompot die in ieder van ons schuilt.

Kan niet, hoort niet, mag niet, slaat nergens op. De cabaretière vecht tegen die woorden. Met grappen, liedjes, dansjes en met soms ontroerende introspectie.

Annie zou zeggen: haar zangstem herstelt nog van een levensbedreigende keelontsteking afgelopen december, en met dik twee uur is deze voorstelling aan de lange kant. Dat zijn kleine kanttekeningen, want Van Dongens levenslust kan zelfs de grootste mopperaar niet onberoerd laten.