Recensie: Leerzame verhalen achter Amsterdamse bodemvondsten

Tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn (2003-2018) zijn er honderdduizenden bodemvondsten gedaan. Het fraaie, omvangrijke en mooi geïllustreerde boek Onder de Amstel biedt een bloemlezing van de archeologische oogst bij de bouwlocaties Damrak en Rokin.

Ooit van speelkoten gehoord? Archeologe en kunsthistorica Annemarieke Willemsen schrijft erover in het stuk Koten op de brug. Het is de titel van een van de vele verhalen in Onder de Amstel. Al die verhalen gaan over bodemvondsten die zijn gedaan bij de bouwlocaties Damrak en Rokin tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn.

Willemsen vertelt de geschiedenis van de speelkoot. Voor het kootspel werden de eerste teenkoten van teen rund of paard gebruikt. Die botten werden gevuld met lood. Een rij koten werd als kegels opgesteld en met een werpkoot moesten dan zoveel mogelijk koten worden omgegooid.

Op een illustratie uit een Gents-Brugs manuscript uit circa 1480 zijn kinderen te zien die het kootspel spelen op een grafsteen in een kerk. In Amsterdam werd het kootspel ook op straat gespeeld en is het dus niet vreemd dat er speelkoten in de Amstel zijn terechtgekomen.

En teruggevonden.

Onder de Amstel is een vervolg op de beeldatlas Spul uit 2018, waarin van de in totaal 700.000 archeologische vondsten die tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn in het stadscentrum zijn gedaan er 15.000 werden uitgelicht. In Onder de Amstel staat het verhaal achter het beeld (van de vondst) centraal. De verhalen over die bijzondere vondsten worden verduidelijkt met historische teksten en afbeeldingen die een beeld geven van Amsterdam in vroeger tijden.

Luizenkammen en krokodillen

De auteurs – 31 in totaal, onder wie historici, archeologen, journalisten en onderzoekers – schreven 107 zeer gevarieerde verhalen. Over onder andere funderingspalen, vuurslagen (‘aanstekers’), klootdolken, voetangels, poppengoed, schaakstukken, luizenkammen, vingerhoedjes, brandemmers, strooppotten (waarbij niet verzwegen wordt hoezeer Amsterdam verbonden was met de slavernij op de Surinaamse suikerplantages), sieraden, wafelijzers, Afrikaanse pijpen, boekbanden, de onderkaak van een krokodil, Chinese munten, tandpastatubes, rijwielplaatjes en mobiele telefoons. Een boek om uren in te dwalen.

Nog even over de gevonden krokodillenkaak. Historicus Maarten Hell schrijft erover in het stuk Krokodil in de Amstel. Darin kunnen we lezen dat het verzamelen van naturalia in de vroege zeventiende eeuw in Amsterdam een rage was. Opgezette krokodillen waren te zien in rariteitenkabinetten – beroemd was dat van Nicolas Chevalier bij het Rokin) en in gespecialiseerde rariteitenwinkels. Krokodillen waren in die tijd niet zeldzaam in Amsterdam.

Omslag

Het boek, tot stand gekomen in opdracht van de gemeente Amsterdam, is samengesteld door grafisch ontwerper Willem van Zoetendaal en emeritus hoogleraar maritieme en stedelijke archeologie Jerzy Gawronski. Gawronski kwam begin dit jaar in opspraak omdat hij in zijn tijd als hoofd van de gemeentelijke dienst Monumenten en Archeologie volgens (oud-)medewerkers een schrikbewind had gevoerd waarbij hij mensen met regelmaat uitschold en intimideerde. Ook zou hij hebben gedreigd hij met negatieve beoordelingen.

Naar aanleiding van het integriteitsonderzoek dat de gemeente naar Gawronski liet uitvoeren, waarvan de uitkomsten niet met de buitenwereld worden gedeeld, werd besloten vierduizend exemplaren van de eerste druk van Onder de Amstel te vernietigen omdat Gawronski’s naam op het omslag stond.

In de aangepaste editie, zoals hierboven besproken, staat die naam niet op het omslag en evenmin op het titelblad. Wel schreef Gawronski een van de drie verhelderende inleidingen.