Recensie: Lang en gelukkig is een soort queerversie van Four Weddings and a Funeral

De tissuedoos op het omslag is al veelzeggend, maar als je Naoise Dolans debuut Opwindende tijden (2020) hebt gelezen, weet je helemáál zeker: de titel van haar tweede roman is een ironische. Die onderhoudende eersteling draaide om eloquent over de liefde tobbende twintigers die in Hongkong in een driehoeksverhouding verzeild raakten. In Lang en gelukkig betrekt Dolan (1992) nog wat meer personages in de beschreven relationele stoelendans. En, ja, ze werkt het hele boek lang toe naar het bruiloftsfeest van twee van hen.

Maar dat dat niet eindigt in vreugdetranen, zal niemand verrassen. Goed, de ontmoeting tussen concertpianiste Celine en pr-man bij een techbedrijf Luke is romantisch genoeg. En ze hebben het soort klik (‘het praatding’) waardoor ze aan gespreksstof nooit gebrek zullen hebben. Maar evengoed pleit er oneindig veel meer tégen hun geplande huwelijk.

Licht neurotische controlefreak

Celine is een licht neurotische controlefreak, vrijwel volledig in beslag genomen door haar muziek; Luke een even charmante als bindingsangstige ziel, wat hem tot een hopeloos promiscue hartenbreker maakt. Zijn aanzoek volgt op haar ultimatum na zijn gemompelde vermoeden dat ze waarschijnlijk juist níét zullen trouwen. (‘Als je er echt zo over denkt, zouden we nu meteen uit elkaar moeten gaan.’)

En behalve Celines tante Maggy, die hen min of meer dwingt hun trouwerij niet in Dublin, maar in haar Londense villa te houden, is werkelijk niemand enthousiast over de verbintenis. Niet Lukes hartsvrienden uit Oxford Archie en Vivian, met wie hij beiden het bed deelde. Niet Celines ex Maria, met wie haar relatie turbulenter maar feitelijk ook bevredigender was. En Celines cynische zusje Phoebe al helemaal niet, aangezien zij weet waarom Luke er werkelijk stiekem tussenuit kneep op zijn eigen verlovingsfeest.

Excentrieke bijfiguur

Het gebrek aan zullen-ze-elkaar-krijgen-suspense (tuurlijk niet) wreekt zich gaandeweg wel een beetje. Wat niet wegneemt dat Lang en gelukkig een aardige literaire romcom in de categorie Sally Rooney light is. Dankzij een sympathieke excentrieke bijfiguur als Archie (heimelijk nog altijd smoorverliefd op Luke), bij vlagen kwikzilverig geestige en tóch natuurlijk klinkende dialogen, en tal van wél verrassende plotwendingen.

Terugkerende boodschap: ‘Heteronormativiteit is een nagenoeg alomvattende manie’. Een soort queerversie van Four Weddings and a Funeral is het eigenlijk. Maar dan zonder de begrafenis. En uiteindelijk ook.. Afijn.

