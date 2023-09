Recensie Ladies First: Waarom de eerste vrouwen uit de hiphop zo vaak worden vergeten

Queen Latifah aan het woord in Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop. Beeld Courtesy of Netflix

Zeker, we weten dat Rapper’s Delight van The Sugarhill Gang geldt als de track die hiphop in 1979 naar de mainstream bracht. Maar wat weten we van de producer van de plaat die tevens labelbaas én een van de songschrijvers was? Vrijwel niets. En dat terwijl Sylvia Robinson met het door haar opgerichte Sugar Hill Records een van de belangrijkste spelers van de vroege hiphop was.

De documentaire Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop is erop gericht dit soort omissies te herstellen. Vrouwen zijn, zo betogen de vier vrouwelijke makers van het vierluik, ondergewaardeerd in het muziekgenre, dat geldt als een mannelijk bolwerk.

Het is een stelling die ze met gemak bewijzen met een serie interviews met artiesten uit het eerste decennium van de in New York ontstane stroming. Het is jammer dat Robinson inmiddels niet meer onder ons is. Ze was een geweldige spreker geweest, maar ook vroege sterren als MC Lyte, Sha-Rock en Queen Latifah weten de oerjaren van de hiphop lekker kruidig te schilderen. Zo verhaalt Roxanne Shanté over haar moeizame jeugdjaren die vooral bestonden uit hustling. Wat dat precies betekende? “Ik verkocht op straat alles behalve mijn pussy.”

Later gaat het uiteraard over de vraag waarom vrouwen er in de geschiedschrijving zo bekaaid afkwamen. Het antwoord is niet moeilijk te vinden: het lag aan de dominante mannen, die vrouwen jarenlang slechts als ‘bitches and hoes’ beschouwden.

Ladies First is geen documentaire van baanbrekende nieuwe inzichten, maar maakt wel een verhaal rond dat ten onrechte vaak wordt vergeten.