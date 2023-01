Recensie L-E-V: Obsessieve liefde met kolkend groepsballet van Israëlisch duo Eyal en Behar

Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart. Beeld Stefan Dotter

Weinig choreografen hebben zo’n herkenbare signatuur als Sharon Eyal. Steevast laat ze haar dansers heupwiegend en schoudertrekkend over het toneel schuifelen, gehuld in nauwsluitende unitards. In strakke formaties, dicht op elkaar gepakt, bewegen ze zich voort – getrainde danserslijven die zijn opgenomen in een groter, pulserend organisme. Als een school vissen of een zwerm spreeuwen kan de formatie plotseling van richting veranderen. Alsof een gedeeld bewustzijn haar aanstuurt.

Als je vanuit de organische verplaatsingen van zo’n deinende Eyalgroep inzoomt op de individuele dansers, zie je een sensuele motoriek die door de vele herhalingen en de uit het lood hangende poses ook iets mechanisch heeft. Totdat sommige dansers zich even mogen afsplitsen van de groep, waardoor je hen ineens als individu gaat bekijken.

Samen met haar artistieke en levenspartner Gai Behar en met vaste componist Ori Lichtik creëert Eyal steeds nieuwe varianten op dit stramien. Het spelen met tegenstellingen als groep versus individu en mens tegenover machine pakt nog altijd spannend uit.

Catsuits van Dior

Na het internationale succesnummer OCD Love (2016) en het iets minder krachtige Love Chapter 2 (2017) vervolgen Eyal en Behar hun voorstellingenreeks over obsessieve liefde met Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart. De kijker hoeft weinig fantasie te hebben om de hartspier te herkennen in de kloppende en pompende formatie.

Maria Grazia Chiuri, hoofdontwerper bij modehuis Dior, stak de dansers in fraaie catsuits, die naast tekeningen van allerlei stekelige planten vooral opvallen door een bloedrood hart op de borst.

Dat het hart meer is dan een spier die als een domme dieselmotor bloed rondpompt blijkt in de delen waarin een of meerdere dansers zich losmaken uit het organisme. In die op het eerste oog spontane, maar wel degelijk tot op de centimeter uitgekiende onderbrekingen van de hartklop, komen de overdrachtelijke betekenissen tot leven: het hart als bron van emoties en als aanjager van allerlei passies.

Zeker in het begin krijgen de dansers ruimte voor malle ingevingen en gekke loopjes. Die humoristische inslag suggereert dat we de titel best ironisch mogen interpreteren. Naar het einde toe slaat de toon van de dans én de muziek echter om naar sombere registers.

Totdat de dansersgroep gevangen in een strakke lichtkegel verdwijnt naar het achtertoneel. Het einde van een barre reis? Of toch gewoon een adempauze, in afwachting van een volgend rondje stampen, strak in het gelid?