Recensie: ‘Keizer zonder kleren’ laat het publiek duizelen en verzuipen

Jamal Ouariachi distantieerde zich van zijn toneeltekst voor De Spelersfederatie omdat de theatermakers in zijn ogen ‘hun reet afvegen met het werk’. Beeld Barbara Raatgever

Op de bühne staat een bad voorzien van leeuwenpootjes en na vijf minuten is de eerste (en enige) blote snikkel te zien. Van de keizer.

Na Moord met een grote M (2022), het theaterdebuut van De Spelersfederatie, een ensemble van autonome toneelspelers zonder vaste regisseur, brengt het gezelschap nu Keizer zonder kleren. Een alternatieve versie op het sprookje van Hans Christian Andersen, met een knipoog naar Molière. Met extravagante jurken en torenhoge pruiken, totale hysterie en leugens om bestwil. De regie is in handen van Amira Duynhouwer, de tekst is geschreven door Jamal Ouariachi.

Reet afvegen

En dan gebeurt het. Op 19 februari, kort voor de première in ITA, wordt een statement vrijgegeven. De samenwerking tussen De Spelersfederatie en Ouariachi is gestaakt; de schrijver distantieert zich van zijn toneeltekst. Op zijn blog deelt de auteur dat hij de interpretatie ‘te ongericht, niet scherp, niet venijnig en niet emotioneel genoeg’ vindt. Doordat cruciale scènes werden weggehaald en nodeloze onzin toegevoegd, verloor de thematiek voor hem aan betekenis. Hij zegt dat de theatermakers ‘hun reet afvegen met het werk’.

Aan de toneelspelers, het indrukwekkende decorontwerp en de prachtige kostuums ligt dat niet. De voorstelling begint met een immense spiegelwand, waarin het publiek zich terugziet en zo kortstondig onderdeel wordt van het stuk. De spelers (Patrick Duijtshoff, Kyrian Esser, Elisabeth ten Have, Timo Huijzendveld, Bartel Jespers en Nicoline Raatgever) trekken alles uit de kast, zetten grotesk in en maken de scènes waarin ze belanden opgewekt belachelijk.

Vooral Raatgever in de scherpe rol van keizerin levert nuchtere reacties op de waanzinnige ideeën van haar vent (hij wil voor haar een pretpark met een gouden reuzenrad, kaarsen en gondels). ‘Lijkt me niks, het is februari.’

Falende politiek

Toch laat de voorstelling het publiek op te veel fronten duizelen en verzuipen. De scènes tuimelen in rotvaart over elkaar, bieden nauwelijks adempauze, en na negentig minuten ben je alle verwijzingen naar de falende politiek anno 2023 enigszins beu.

Tegen het eind rest de vraag wat je precies hebt bekeken. Dat komt vooral door de ellenlange teksten en een wirwar aan overbodige scènes. Keizer zonder kleren heeft absoluut potentie in het blootleggen van hedendaagse machtsstructuren, maar in zijn geheel werkt het stuk wat overdreven. Zo wordt de beoogde satire meer een klucht. Niks mis met kluchten, maar deze blijft niet bij.