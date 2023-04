Recensie: Katten, Parijs en de vlaflip: alles komt voorbij Het universum van Willem Frederik Hermans

De speelse kant van schrijver W.F. Hermans (1921-1995) is altijd onderbelicht geweest. Het boek Het universum van Willem Frederik Hermans brengt daar verandering in. Met veel foto’s, collages, brieven en een visie op de vlaflip.

Wat zou Willem Frederik Hermans van de vlaflip vinden – dat toetje met onderin het hoge glas een flinke scheut rode limonadesiroop, dan een laag vanillevla en daarop een laag yoghurt?

Een rare vraag misschien, want de schrijver van klassiekers als De donkere kamer van Damokles en Nooit meer slapen stond bij het grote publiek nou niet bepaald bekend om zijn frivole kant. Maar de schrijver heeft zich er wel degelijk over uitgesproken. Het staat in het net verschenen boek Het universum van Willem Frederik Hermans. Zijn werk werd verzameld in 24 delen Volledige Werken, er werden twee biografieën over hem geschreven, en een kast vol secundaire literatuur. ‘Toch,’ lezen we in de inleiding, ‘is er in dit bombardement van publicaties altijd een aspect van WFH onderbelicht gebleven: zijn speelse kant.’

Die is dus nu opgetekend in dit ruim 450 pagina’s dikke boek. En de samenstellers en auteurs, Max Pam (schrijver en columnist), Hans Renders (recensent en biograaf) en Piet Schreuders (grafisch ontwerper en schrijver) hebben er een heerlijk boek van gemaakt. Ook voor lezers die Willem Frederik Hermans niet bewonderen – mede dankzij de vele afgedrukte foto’s, brieven, kaartjes, omslagen, en collages.

Experiment met lsd

Om die speelse kant van de schrijver te laten zien kregen de drie toegang tot het ‘onmetelijke’ archief van de schrijver. ‘Daardoor konden wij nu eens aandacht besteden aan zijn minder bekende activiteiten, zoals zijn antwoorden op vragen van schoolkinderen, zijn zoektocht naar de geschiedenis van het eenrichtingsverkeer, zijn ervaringen met de vlaflip, zijn experiment met lsd.’ Ook grappig om te lezen is hoe hij aan de naam Osewoudt kwam.

Bijna alles in Het universum van Willem Frederik Hermans is – dat was het uitgangspunt van de auteurs – nooit eerder gepubliceerd. Bijvoorbeeld stukken uit het politierapport over de dood van Hermans’ zus Corrie op 14 mei 1940, ‘die zich had laten doodschieten door een oudere neef van ons, een politiefunctionaris die daarna de hand aan zichzelf sloeg’. Die dood heeft hem zijn hele leven achtervolgd, kunnen we lezen in deze goed gedocumenteerde geschiedenis.

Het zijn eigenlijk de enige donkere pagina’s in het boek. Even verderop is een liefdesgeschiedenis met Truche gereconstrueerd aan de hand van aantekeningen uit oude agenda’s van ‘Wimpel’, zoals zij hem noemde. Heel vermakelijk. ‘Dinsdag 23 november 1943: ‘T. achternagesprongen in lijn 2’.’

Gefakete fotoreportage

Ook zijn liefde voor auto’s, typemachines, Parijs, en katten komen aan bod. Die laatste fotografeerde hij veelvuldig. Zoals er veel foto’s van eigen hand in het boek staan. Hermans wilde professioneel fotograaf worden, maar zakte drie keer voor zijn examen fotografie. Aardig is een door de auteurs gefakete fotoreportage van Hermans in het blad Life, waarin foto’s staan die Hermans werkelijk had genomen van graven in Parijs. Hij had ze ook naar het blad opgestuurd, maar kreeg geen antwoord.

Verder in het boek: een uitvoerig gedocumenteerde weergave van zijn kant van de zaak in het conflict dat Hermans had met de Rijksuniversiteit Groningen (hij nam daar in 1973 ontslag omdat hij meende te worden tegengewerkt door collega’s).

Verjaardagstoetje

Het is te veel om samen te vatten, maar uit Het universum van Willem Frederik Hermans komt een veelzijdig, creatief en humorvol persoon naar voren. En eigengereid, zoals ook blijkt uit zijn antwoord op een vraag uit de beroemde Proust-vragenlijst : ‘Wat waardeert u het meest in uw vrienden? Als ze alles voor mij overhebben (komt nooit voor).’

En dan de vlaflip. Hermans werd in 1972 door het Nederlands Zuivelbureau benaderd mee te werken aan commercial die de vlaflip moest promoten. Hij zou moeten reageren op de vraag: ‘Hartelijk gefeliciteerd, Willem Frederik Hermans. U bent vandaag jarig, dus u mag straks zelf uw verjaardagstoetje kiezen. Denkt u dan wel even aan de vla-flip?’

Het fijn ironische antwoord van Hermans (de getypte brief is in het boek afgedrukt): ‘Op gevaar af u voor het hoofd te stoten, moet ik u toch met de meeste aandrang verzoeken deze lieve attentie achterwege te laten. Niet dat ik een man ben die niet zelf zijn verjaardagtoetje mag kiezen, maar ik denk nooit aan vla-flip, en op mijn verjaardag helemaal niet. Nog sterker, het denken aan vla-flip zou in staat zijn mij alle eetlust te ontnemen en, als uw heilwensen oprecht gemeend zijn, zult u mij dit toch werkelijk niet willen aan doen op mijn verjaardag. Nietwaar?’

Het universum van Willem Frederik Hermans Max Pam, Hans Renders, Piet Schreuders

De Harmonie, €49,50.

454 blz.