Recensie: kanker als remedie tegen de midlife-crisis in Nothing to Laugh About

“Ik ga geen grappen over mijn kanker maken,” bezweert stand-upcomedian Kasper Barentsen zijn manager en beste vriend, in de Noorse dramedie Nothing to Laugh About. Al een scène later doet hij dat natuurlijk toch, aangewakkerd door een bezoeker die hem tijdens zijn show uitjouwt – hij zet de schreeuwlelijk weg als de kankercel van het publiek.

Het is een moment waarin Kasper voor het eerst in tijden weer plezier voelt in wat hij doet. Want de diagnose botkanker is voor hem niet de oorzaak van de doelloosheid van zijn leven, hooguit een trap na. Hij was al hard op weg naar een midlifecrisis – de ziekte lijkt hem in eerste instantie juist wakker te schudden.

De vlotte openingsscènes van Nothing to Laugh About tonen hoe hij succesvol werd, van een eerste lach op het podium tijdens een schoolmusical tot aan shows in uitverkochte Amerikaanse theaters. Om vervolgens even vlot de leegte te tonen die hem overvalt wanneer zijn levensdroom vervuld is.

De Noorse regisseur Petter Næss hakte al eerder met het feelgoodbijltje voor zijn enige film in Hollywood: Mozart and the Whale uit 2005 draaide om twee mensen met autisme wier stoornissen een hindernis vormen voor hun ontluikende relatie. Nothing to Laugh About volgt grotendeels de Hollywoodmal voor dit soort ‘kankerverhalen’ – de ziekte leidt tot persoonlijke groei en een ontmoeting met een nieuwe liefde.

Vluchtige momenten

Maar dat wat clichématige feelgoodverloop is al halverwege volbracht, waarna Nothing to Laugh About nog eens drie kwartier de tijd neemt om met een eerlijker blik te kijken naar leven in het aangezicht van de dood. In die meer cynische tweede helft weet scenarist en hoofdrolspeler Odd-Magnus Williamson, zelf ook stand-upkomiek, meer een eigen stempel op het verhaal te drukken. Er blijven zich momenten van vreugde en triomf aandienen, maar telkens weer blijken die zeer tijdelijk.

“Het ergste aan die ziekte is dat niemand meer lol maakt als je in de buurt bent,” houdt een tienermeisje in een lotgenotengroep Kasper voor. “Blijf grappen maken,” drukt ze hem op het hart.

Het is een les die Kasper al snel leert, maar waarin de film hem net niet helemaal volgt. Op het moment dat Kasper in de dramatische apotheose zijn hardste grappen maakt, kiest Næss ervoor die niet te laten horen. Hij serveert in plaats daarvan een montage-sequentie met een gevoelig popliedje eronder.

Toch weet Nothing to Laugh About juist in die slotakte ook het meest te ontroeren. Niet door dat soort emotionele paardenmiddelen, maar door het doorleefde besef dat ellende onvermijdelijk is en de mooie momenten altijd vluchtig – en juist daarom gekoesterd moeten worden. Nothing to Laugh About is een feelgoodfilm die ook ruimte laat voor de momenten waarin het leven allesbehalve goed voelt.