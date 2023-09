Recensie Jury Duty: Geestige satire over de juryrechtspraak, in de stijl van The Office

Jury Duty is een ‘mockumentary’ over een rechtbankjury vol eigenaardige types: erg leuk voor fans van The Office.

Een van de vreemdste vormen van rechtspraak is de juryrechtspraak zoals die onder meer in de VS gangbaar is. Twaalf burgers zonder juridische opleiding moeten oordelen over het lot van een verdachte, nadat ze zijn bewerkt en gemanipuleerd door geslepen advocaten die wél een juridische opleiding hebben gehad. Onverantwoord, maar het heeft wel spannende rechtbankdrama’s opgeleverd in film- en serievorm.

Het rechtssysteem leent zich ook voor satires als Jury Duty, waarvan de titel verwijst naar de verplichting dat elke Amerikaanse burger opgeroepen kan worden om in een jury plaats te nemen.

Jury Duty, van de makers van The Office, heeft de vorm van een mockumentary: het is zogenaamd een documentaire, maar alles wordt gespeeld door acteurs. Op één schlemiel na: de nietsvermoedende Ronald denkt dat hij met een echte rechtszaak te maken heeft en in een echte jury zit, waarvan de leden stuk voor stuk uitermate eigenaardig zijn. We zien de ongemakkelijke situaties door zijn ogen en dat pakt behoorlijk geestig uit.

Eén van de juryleden is de acteur James Marsden, die in tegenstelling tot de andere acteurs een behoorlijke bekendheid geniet en zichzelf speelt. Zijn pogingen om onder de juryverplichting uit te komen omdat hij belangrijke afspraken in Hollywood heeft, werken averechts: ze leiden ertoe dat de gehele jury in afzondering moet worden gezet.

Jury Duty staat al sinds april op Prime Video maar is de moeite waard om in te halen, zeker voor de fans van The Office.