Recensie: Julidans 2023 ging van een inktzwarte, natte nachtmerrie tot een hiphopper van 9

De Canadese Adeline Kerry Cruz (9) heeft zich toegelegd op krumping, een subgenre van de hiphop dat elementen van locking en popping combineert met clowneske grimassen en schreeuwen. Beeld SL C.Vayssie

In INK, de slotvoorstelling van Julidans, gutsen hectoliters water uit een tuinsproeier. Soms in een boogstraal, dan weer in een opstijgende nevelwolk. De schepper van dit werk – de Griekse theatermaker, striptekenaar en Olympische Spelenopener Dimitris Papaioannou – laat het water in de rol van ‘de geklede man’ net zo gelaten over zich heen komen als de surrealistische gebeurtenissen. De ‘naakte man’ – atletisch neergezet door Suka Horn – komt de met golvend, zwart plastic afgezette wereld binnen gezwommen van onder de vloer.

Hallucinante copulatie

Voornamelijk begeleid door waterige geluiden voltrekt de voorstelling zich als een inktzwart visoen, compleet met naar adem happende vissen en homo-erotisch geworstel. Het is heel goed mogelijk om deze natte nachtmerrie zonder voorkennis te ondergaan, want de beelden komen intuïtief binnen, als in de betere horrorfilm. Maar ook voor de intellectueel aangelegde toeschouwer valt er veel te halen. Zo baart de geklede man na een hallucinant verbeelde copulatie een kind: half mens, half octopus. Als de geklede man vervolgens zijn nageslacht verorbert, herkent de belezene ongetwijfeld de Griekse mythe over de titaan Kronos (Saturnus), alsmede het angstaanjagende schilderij dat Francisco Goya van dit tafereel maakte. En dat is maar een van de vele, vele cultuurhistorische verwijzingen.

Dans? Ja, er werd bewogen op muziek

Bij een drukbezocht nagesprek werd Papaioannou gevraagd of hij INK beschouwde als een dansvoorstelling. Zijn antwoord: “Ik weet niet wat dit in godsnaam is, maar gelukkig is er zoiets als Julidans waar dit soort theater vertoond kan worden.”

Eerder stond deze lieveling van het internationale festivalcircuit al met meerdere voorstellingen op het Holland Festival. Dat zijn unieke vorm van beeldend theater tevens op zijn plaats is op Julidans zegt iets over de brede visie op het genre dans.

Zo opende Julidans twee weken geleden met Foreshadow van Alexander Vantournhout. Dans? Ja, er werd bewogen op muziek. Maar de uitstalkast van acrobatisch vernuft verhulde niet dat Vantournhout en zijn performers wortels hebben in het nouveau cirque. En in Vástádus eana/The answer is land werd een protest tegen de teloorgang van de Noord-Scandinavische Samicultuur ondersteund met klederdracht en traditionele keelzang: het soort folklore dat lang werd gezien als het tegendeel van modern.

Clowneske grimassen

Dat er ook nog zoiets bestaat als ‘mainstream moderne dans’ bewees Audrey Merilus met haar solo in Silent Legacy. De Franse danseres valt in haar herhaalde bewegingsfrase regelmatig terug op een klassieke move van haar leermeesteres Anne Teresa De Keersmaeker: een arm die gestrekt opzij zwaait, het hele lichaam meeslepend in een draaiing.

Afgezien van een irritant en onnodig flikkerend lichtplan staat Merilus’ academisch-moderne solo als een huis. Alleen wordt niet echt duidelijk waarom deze in de voorstelling is gekoppeld aan het spectaculaire optreden van de Canadese Adeline Kerry Cruz. Dit negenjarige fenomeen heeft zich toegelegd op krumping, een subgenre van de hiphop dat elementen van locking en popping combineert met clowneske grimassen en boos geschreeuw. Gevangen in een rechthoekige volgspot maakt hiphopbeest(je) Cruz indruk met haar explosiviteit en expressie.

Volgens choreografe Maud Le Pladec wil deze koppeling van stukken iets beweren over authenticiteit, culturele overdracht en de toekomst van dans. Om dat kracht bij te zetten, verwijst ze zelfs naar de postmoderne filosoof Jacques Derrida. De argumentatie is geforceerd en overtuigt niet. Desondanks had ik beide optredens niet graag willen missen.