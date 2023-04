Recensie Joyland: in empathisch Pakistaans queer drama betekent de bevrijding van de één de verstikking van de ander

Welke nieuwe films moet je zien? Op woensdag zetten we de nieuwe releases op een rij en selecteren we de film van de week. Dit keer: Joyland, het speelfilmdebuut van regisseur Saim Sadiq, gaat over drie mensen die lijden onder het patriarchaat.

Films over queer personages in een conservatieve samenleving kunnen soms prekerig zijn. De Pakistaanse film Joyland weerstaat die neiging. Het speelfilmdebuut van regisseur Saim Sadiq is geen eenduidig verhaal over de zoektocht van een queer persoon naar zijn identiteit, maar een complex verhaal over hoe de bevrijding van het ene personage de onderdrukking van het andere kan betekenen.

Haider (Ali Junejo) is de enige zoon in een patriarchale familie. Terwijl zijn vrouw Mumtaz (Rasti Farooq) buitenshuis werkt, blijft hij thuis om voor zijn gezin te zorgen, schoon te maken en te koken. Wanneer zijn vrouw zwanger blijkt, krijgt hij van zijn vader te horen dat ze van rol moeten wisselen: Mumtaz zal voortaan thuis blijven en Haider moet een baan zoeken.

Deze daad van onderdrukking – de zorgzame Haider houdt ervan om, in zijn woorden, ‘huisvrouw’ te spelen – leidt gaandeweg juist tot Haiders bevrijding. Buiten de muren van zijn huis kan Haider openlijk zichzelf zijn. Dat begint met zijn eerste daad van verzet: hij gaat stiekem als achtergronddanser in een erotisch danstheater werken – tegen zijn familieleden zegt hij dat hij manager is. Daar wordt hij verliefd op de mujra-danser Biba (Alina Khan), die openlijk als transgender vrouw leeft.

Zijn relatie met Biba resulteert in een seksueel ontwaken voor Haider: hij lijkt door zijn relatie met haar zijn homoseksualiteit te ontdekken. Of misschien bevraagt hij door haar wel zijn eigen genderidentiteit. De film is daar niet helemaal duidelijk over. In ieder geval is deze ontdekking een lastig gegeven. Niet alleen omdat Haider Biba niet altijd als vrouw lijkt te zien, maar ook omdat Haider haar meer behandelt als een object om zijn eigen zelfontdekking te bevorderen dan als een volwaardig persoon.

Slachtoffers

Toen Tár van Todd Field vorig jaar in de Verenigde Staten uitkwam, kwam er kritiek op de identiteit van de dirigent die haar macht misbruikt. Het titulaire personage Lydia Tár is een lesbische vrouw die verkeerde dingen doet. Net als Tár voorziet Joyland ons niet van een gemakkelijk queer personage en al helemaal niet van een blauwdruk van een gezonde queer relatie. Haiders zoektocht naar bevrijding van zijn patriarchale familie gaat ten koste van de mensen om hem heen: in de eerste plaats van zijn vrouw, die hij bedriegt en die diep ongelukkig wordt van huishoudelijke taken. Maar uiteindelijk ook van Biba.

De neiging om de morele superioriteit te benadrukken van personages die door de maatschappij als immoreel worden beschouwd is begrijpelijk. Maar queer mensen aan een hogere morele standaard houden – of queer mensen afbeelden als inherent moreel superieur – maakt hen niet menselijker. Het neemt hun menselijkheid juist af.

Joyland laat zien hoe een systeem van onderdrukking zelfs mensen met goede bedoelingen tot daders kan maken. Door zijn eigen bevrijding prioriteit te geven, schaadt Haider de vrouwen in zijn leven. Dat is niet per se een persoonlijke tekortkoming – hoewel Haider schuld draagt aan wat er om hem heen gebeurt – maar het is bovenal een symptoom van een maatschappij die gedijt door onderdrukking.

Bevrijding

Sadiq vertelt dit complexe verhaal met een empathische blik. En hoewel Haider soms de vrouwen in zijn leven vergeet, doet de film dat niet. Joyland begint vanuit het perspectief van Haider, maar blijft hangen op degenen wier levens worden geraakt door zijn beslissingen. Mumtaz en Biba, zo herinnert de film de kijker keer op keer, zijn mensen met levens die zich ook buiten het perspectief van Haider ontvouwen.

De cinematografie van cameraregisseur Joe Saade is treffend. De bijna vierkante beeldverhouding drukt het opgesloten gevoel van Haider uit. En toch weet de film binnen de claustrofobische scènes gevoelens van bevrijding op te roepen. Elk shot is zorgvuldig gekadreerd – in de scène waarin Haider en Biba elkaar voor het eerst kussen, projecteert een stroboscooplamp een lichtshow op hun gezicht en geeft daarmee de extase van dit moment weer.

Joyland is geen gemakkelijke kijkervaring. Haiders zelfverkenning is bitterzoet, omdat het vanaf het begin duidelijk wordt dat er geen einde bestaat waarin iedereen gelukkig kan zijn. Vooral het laatste deel, waarin we de eerste ontmoeting tussen Haider en Mumtaz te zien krijgen, is aangrijpend.

Joyland Regie Saim Sadiq

Met Alina Khan, Rasti Farooq, Ali Junejo, Sarwat Gilani

Te zien in Cinecenter, Eye, Kriterion, Rialto De Pijp, Rialto VU, Studio/K