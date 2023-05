Recensie: Jonna Fraser lijkt te zweven over iedere beat op verrassingsalbum

Rapper Jonna Fraser tijdens zijn Blessed For Life Concert in Afas Live op 17 mei. Beeld MARCO DE SWART/ANP

De populariteit van Jonna Fraser (Jonathan Jeffrey Grando, 30) is er niet minder op geworden. Dat bewees hij afgelopen week door twee concerten in Afas Live te geven, die beide razendsnel waren uitverkocht.

De zanger en rapper uit Zaandam brak in 2015 door als onderdeel van hiphopcollectief New Wave. Op het gelijknamige verzamelalbum staat hij op drie nummers. En toch waren het vooral Ronnie Flex en Lil’ Kleine die met Drank & Drugs, Zeg dat niet en Investeren in de liefde écht doorbraken.

Sterkste wapen

In het jaar daarna wist Jonna Fraser veel terrein te winnen: hij tekende bij platenlabel Noah’s Ark en bracht maar liefst drie ep’s uit. Inmiddels zijn er negen soloprojecten verschenen, bracht hij in 2021 met Frenna het album Championships (2021) uit en scoorde hij vele hits, zoals Do Or Die met Broederliefde en Vakantie met Dopebwoy.

Alle projecten die hij de afgelopen jaren uitbracht hebben iets gemeen: altijd liet hij zijn gehele, kleurrijke palet zien. Op ieder project stonden nummers waarop we zowel de zingende als rappende Jonna Fraser hoorden. Het is misschien wel zijn sterkste wapen als muzikant: hij beheerst allebei even sterk en kan dus verrassen.

Op Blessed For Life, zijn tiende soloproject dat vrijdag is verschenen, is dat niet anders. In het eerste nummer Spuistraat haalt Jonna Fraser in de allereerste minuut, op een beat van Jordan Wayne, al twee flows uit de kast: eerst zelfverzekerd rappend, daarna nonchalant zingend. Om vervolgens in minuut twee alweer te verrassen, maar dan inhoudelijk: ‘M’n oma overleden en m’n mama ziek/ Kan er met niemand over praten (..) Maakte ik geen muziek, had ik geen therapie.’

Nonchalant

En zo blijf je achttien nummers lang naar hem luisteren en weet hij met zijn talloze flows de aandacht vast te houden. Het maakt ook niet zoveel uit wat hij precies doet. Of hij nu rapt, zoals op Zaterdag Freestyle en Meeting met mezelf of zingt, zoals op Berichten en Toute la night, hij zingt en rapt alsof het hem geen enkele moeite kost.

In die veelzijdigheid en in de nonchalante manier waarop hij zingt en rapt, schuilt de kracht van Blessed For Life. Hij lijkt te zweven over iedere beat, nog meer dan op eerder werk.

Eén ding is duidelijk: Jonna Fraser beheerst zijn vak tot in de puntjes en daarom wil je naar hem blijven luisteren.