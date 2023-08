Recensie: Jesus Revolution is een schoongewassen versie van de genesis van Calvary Chapel

Jonathan Roumie as Jezus-lookalike Lonnie Frisbee in Jesus Revolution. Beeld Dan Anderson/Lionsgate

De ware revolutie waar Jesus Revolution zich op baseert was een wonderlijk verbond tussen een pastoor en een hippie dat uitgroeide tot een enorme evangelische beweging, verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de grootste megakerken in Amerika: Calvary Chapel. Een ontstaansgeschiedenis geworteld in de naoorlogse zucht naar zingeving, die resulteerde in religieuze bewegingen en spirituele cults die soms nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden.

Maar voor dergelijke bespiegelingen kun je beter terecht bij een film als Paul Thomas Andersons The Master (2012). Jesus Revolution is een schoongewassen, zonovergoten versie van de genesis van Calvary Chapel, waaruit elk onwelvoeglijk element is weggelaten om een inspirerend verhaal te vertellen over naastenliefde en verlossing.

Chuck Smith (Kelsey Grammer) heeft als pastoor een bescheiden gemeenschap in Californië wanneer zijn dochter hem introduceert aan Jezus-lookalike Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie). Bij hun eerste ontmoeting haalt Lonnie al Smiths vooroordelen over hippies weg en ontroert hem met zijn toewijding. Smith neemt Lonnie (en diens vrouw Connie) in zijn huis en kerk op, en al snel leiden ze gezamenlijk de missen van Calvary Chapel.

Kralenkettingen

Er komt een ware processie van blote voeten, kralenkettingen en djembés op gang naar de kerk van Smith. Tot ongenoegen van de oude, gevestigde kerkgangers wiens christelijke naastenliefde niet verder reikt dan hun neus lang is.

Het is tekenend hoe filmmakers Jon Erwin en Brent McCorkle die breuk tonen. Enkele mensen lopen verongelijkt weg, maar vooral benadrukt de film die ene, oudere man die tussen de hippies gaat zitten en zijn armen om hen heen slaat. Zo kiest Jesus Revolution steeds voor het rooskleurige beeld en smoort daarmee elk element dat dreigt te gaan schuren.

Een van de verloren schapen die richting deze snel groeiende kerkbeweging trekt is Greg Laurie (Joel Courtney), een zoekende tiener die zichzelf is verloren in het epicentrum van de hippiewereld, door de film verbeeld in een aaneenrijging van hippieclichés, van volkswagenbusjes tot slechte lsd-trips. Alleen de vrije liefde is opvallend afwezig.

Dit is dan ook een gekuiste versie van de geschiedenis. Dat Lonnie, in potentie het interessantste personage, wat naar de zijlijn van de film verdwijnt is bijvoorbeeld overduidelijk om weg te blijven van zijn homoseksualiteit (en complexe verhouding daartoe), die de film volledig verzwijgt. Steeds nadrukkelijker richt de film zich op de bleue Greg – die zich overigens later fel tegen homo’s uitsprak, maar ook dat vertelt Jesus Revolution uiteraard niet.

Al die omissies wringen op z’n zachtst gezegd voor een film die verbinding en onbevooroordeelde naastenliefde predikt. Zo is Jesus Revolution een redelijk waarheidsgetrouwe weergave van de historische gebeurtenissen, die wel erg ijverig leunt op de kunst van het weglaten.