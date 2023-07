Recensie: Jawa Manla laat haar publiek meevoelen hoe het is om ver weg te zijn van Syrië

Jawa Manla, van het Jawa Manla Quartet Beeld Peter Lodder

Op het terras van het Muziekgebouw, aan het IJ, staat een klein podium waar gedurende de zomer de serie Terrasconcerten plaatsvindt. Afgelopen vrijdag stond daar het Jawa Manla Quartet (oed/zang, cello, ney, drums) met de albumpresentatie van Distant Roots, aangevuld met Arabische poëzie, voorgedragen door Munzer Al Kaddour.

Syrische zangeres, oedspeler en componist

Manla, de zangeres, oedspeler en componist, vertelde haar verhaal, gebundeld in zes liedjes. De Syrische zangeres heeft in verschillende landen gewoond en stelde de vraag: “Hoe voelt het als je verwijderd bent van je eigen wortels?”

Er werd geopend met Layla, een geheel instrumentaal nummer. Ook in de andere nummers waren lange muzikale intermezzo’s te horen: naast de innemende stem van Manla kreeg elke instrumentalist de tijd om solistisch te stralen en maakte daar optimaal gebruik van. Het kwartet bracht een bijzondere spontane kwaliteit in hun spel: het voelde alsof de nummers ter plekke bedacht werden, de toon oprecht en onbevangen.

Emotioneel geladen nummer

Een hoogtepunt was Sukoon, geschreven voor Manla’s partner. Ze vertelde dat het nummer gaat over vrede hebben met je leven, en na een moeilijke periode iemand vinden bij wie je je veilig voelt. De toelichting raakte een snaar bij de bezoekers. Meerderen knikten mee of pakten elkaars hand vast. Er volgde een emotioneel geladen nummer dat zich door verschillende sferen en tempi bewoog, van opgejaagd tot uitbundig tot ingetogen.

Het concert van de stad ging op de achtergrond eveneens onverstoorbaar door dankzij overvliegende vliegtuigen, rinkelende trams en schetterende toeristen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het kwartet nam het publiek zodanig in beslag dat de focus op het podium bleef. Deze mooie avond gemist? Niet getreurd, het album is terug te luisteren op Spotify: