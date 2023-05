Recensie Jakie: pompende clubmuziek en strak op elkaar gepakte dansers, het blijft spannend

De zestien dansers in Jakie zijn gehuld in de nauwsluitende bodysuits waar de choreografen Sharon Eyal en Gai Behar zo dol op zijn. Beeld Rahi Rezvani

Hoe weinig licht heb je nodig om nog iets te kunnen zien? De opening van Jakie, het nieuwste werk van het Israëlische dansmakersduo Sharon Eyal en Gai Behar, voltrekt zich in de schemer. De zestien dansers, gehuld in de nauwsluitende bodysuits waar Eyal en Behar zo dol op zijn, doemen uit de duisternis op als klassieke sculpturen in een mistige beeldentuin.

Later, als er meer licht is, blijven klassieke invloeden doorsijpelen. In het op de tenen gedanste ensemblewerk bijvoorbeeld, omhoog en dan weer door de knieën buigend, als een klassiek corps de ballet. Of een bijna lyrisch duet dat zich zomaar ineens afzet tegen de discipline van de groep.

Stevig clubvolume

Ook de symmetrie valt op. Zoals het adembenemende moment waarop het ensemble zich splitst in vier rijen van vier, waarna een naadloos in de beat gemixt nummer van Einstürzende Neubauten de dans opstuwt naar een hogere intensiteit.

Over die beat gesproken: in tegenstelling tot het licht staat de door Ori Lichtik geproduceerde soundtrack wel van meet af aan op een stevig clubvolume. Het geluid komt binnen door de oren en door de onderbuik, wat helpt om het publiek mee te zuigen in het pulserende ritueel. Waarbij het er helemaal niet toe doet wat de oorsprong of het doel is van dat ritueel.

De combinatie van pompende clubmuziek en strak op elkaar gepakte dansers, die schoudertrekkend en heupwiegend over het toneel schuifelen, is de uit duizenden herkenbare handtekening van Sharon Eyal.

Whitmans dichtregel

Er zijn talloze overeenkomsten aan te wijzen tussen Jakie en het eerder voor Nederlands Dans Theater (NDT) gecreëerde Bedroom Folk, of met de LOVE-trilogie die Eyal en Behar presenteerden met hun eigen gezelschap L-E-V. In Jakie blijkt de formule nog steeds fris en spannend.

Voorafgaand aan Jakie tapt de Duitse choreograaf Felix Landerer uit een heel ander vaatje, in I contain multitudes. Geïnspireerd door een dichtregel van Walt Whitman en begeleid door fletse ambient-house wisselt Landerer groepswerk af met solo’s.

De NDT-dansers krijgen alle kans om hun bovennatuurlijke buigvermogens te presenteren, maar een dwingende choreografische lijn ontbreekt. Imposant is wel het toneelbeeld, dat wordt gedomineerd door een hoog boven het toneel hangende lichtconstructie, die afwisselend doet denken aan een ouderwetse televisieantenne en een hertengewei. Maar een mooi toneelbeeld alleen is niet genoeg om veertig minuten de aandacht vast te houden.