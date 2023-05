Recensie: Is het solodebuut van Durand Jones hét soulalbum van 2023?

Er gebeurt veel op Wait Til I Get Over, dat goed dé soulplaat van 2023 zou kunnen zijn. Beeld Dead Oceans

Soulliefhebbers kenden hem al van Durand Jones & The Indications, de groep die de zwarte muziek van de seventies nieuw leven inblies: lekker slick, zwoel en vaak rijk georkestreerd. Op het solodebuut van Jones klinkt ook soul, maar dan veel ruiger en aardser. Wie van de klassieke southern soul van bijvoorbeeld Otis Redding of Wilson Pickett houdt, is hier aan het juiste adres.

Op Wait Til I Get Over neemt Durand ons mee naar Hillaryville, het gehucht in Louisiana waar hij vandaan komt. In een gesproken tekst vertelt hij over het plaatsje dat na de Amerikaanse burgeroorlog werd gesticht door bevrijde tot slaaf gemaakten. Als hij alleen maar praat heeft Jones al een mooie stem, maar echt genieten is het als hij zingt. Vaak met veel smartelijke uithalen, soms ook heel ingetogen.

Er gebeurt veel op Wait Til I Get Over, dat goed dé soulplaat van 2023 zou kunnen zijn. In het titelnummer klinkt Jones door vele overdubs als een eenmansgospelkoor, in de cover van Someday We’ll All Be Free weet hij zowaar iets toe te voegen aan het origineel van Donny Hathaway en in het prachtige That Feeling komt hij uit de kast als biseksueel. Wat een geweldige plaat.