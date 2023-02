Recensie: Introdans maakt van Carmen een wervelende gezinsvoorstelling

Eervolle vermelding verdienen de op de stierenvechterskunst van Pablo Picasso gebaseerde decors. Beeld Pieter Henket

De vorige week overleden Carlos Saura maakte in 1983 een met prijzen overladen flamencobewerking van Carmen. Hierin serveerde de Spaanse filmmaker de bekende ingrediënten uit Bizets opera zo pikant mogelijk: manipulatieve verleidingskunst, broeierige erotiek en moorddadige jaloezie.

Dat zijn niet bepaald de ideale componenten voor een familievoorstelling, zou je denken. Dat het toch mogelijk is een kindvriendelijke Carmen op te dienen zonder dat het een smakeloos flauwe hap wordt, bewijst Introdans met de sterke productie Carmen.maquia.

Het Arnhemse gezelschap brengt de tragische ondergang van de vrijgevochten zigeunerin Carmen terug tot een verhaal over pijnlijke misverstanden. De makers maken handig gebruik van een video, waarin de belangrijkste personages worden geïntroduceerd en waarin de jeugdige kijker wordt voorbereid op de verdrietige afloop.

Dat is listig gedaan, maar alles staat of valt toch met de kwaliteit van de choreografie. In zijn uit 2012 stammende ballet schetst de Spaanse choreograaf Gustavo Ramírez Sansano de driehoeksverhouding tussen Carmen, de ijdele toreador Escamillo en de jaloerse stadswacht Don José in heldere lijnen.

Zonder Spanjeclichés

Verhalende balletten vallen nogal eens terug op tuttige mime, maar Ramírez Sansano kiest voor de zeggingskracht van de dans. Zijn bewegingstaal is overduidelijk beïnvloed door zijn tijd als danser en choreograaf bij het Nederlands Dans Theater: vooral Paul Lightfoot en Sol Léon schemeren erin door.

Het is een wervelende, theatrale stijl die Introdans goed ligt. Vooral hoofdrolspeelster Brooke Newman beweegt zich door de choreografie als een vis in het water. Eervolle vermelding verdienen de op de stierenvechterskunst van Pablo Picasso gebaseerde decors. Fraai zijn ook de kostuums die ex-NDT-danser Bregje van Balen ontwierp. In plaats van rode flamencojurken en andere bonte Spanjeclichés koos ze consequent voor stijlvol zwart-wit.