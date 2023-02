Recensie: Installatiekunst over Koreaanse adoptiekinderen zet discussie op scherp

Video-installatie ‘Four Months, Four Million Light Years’. Beeld Peter Tijhuis

“Al redden we er maar één!” Schrijver Jan den Hartog (1914-2002) deed in 1967 een dramatische televisieoproep om kinderen te helpen die na de Koreaanse Oorlog (1950-1953) een mensonterend bestaan leidden. Door het interview met Mies Bouwman boden veel Nederlanders hulp aan. Duizenden gezinnen gaven aan wel een Koreaans kind te willen adopteren. Daarvoor moest de wet gewijzigd worden, want een kind uit het buitenland adopteren was helemaal niet mogelijk.

De kinderen werden geadopteerd, ongetwijfeld met goede bedoelingen, maar transnationale adoptie werd stopgezet en is steeds meer omstreden. Vorig jaar maakte Zuid-Korea bekend dat het tientallen adopties gaat onderzoeken: kinderen zouden zonder toestemming bij ouders zijn weggehaald, vooral in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Er zijn sterke aanwijzingen dat documenten zijn vervalst en identiteiten bewust zijn verwisseld. Ook zouden kinderen zijn ontvoerd en als wees geregistreerd zijn.

Rustgevende tempel

Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) is een van de Zuid-Koreaanse kinderen die in de jaren zeventig geadopteerd werd. Haar installatie Four Months, Four Million Light Years zet de discussie over adoptiekinderen op een poëtische manier op scherp. Het gaat niet zozeer over Changs eigen achtergrond, hoewel deze wel in de video aan bod komt. De vier maanden in de titel verwijzen naar de periode nadat een kind bij de moeder werd weggehaald. Na vier maanden in een weeshuis kwam de baby in aanmerking voor adoptie.

De installatie doet in eerste instantie denken aan een rustgevende tempel. Het licht in de grote ruimte is gedempt, er hangen banieren met Koreaanse tekens en er klinkt een langzaam ritme van een bekken en een trom. In een toelichting staan vertalingen van de Koreaanse teksten: Moeder, Vader en Je bent gemaakt van sterrenstof.

Meereizende sterren

In het midden van de ruimte wordt een video geprojecteerd die 35 minuten duurt. Een voice-over, de kunstenaar zelf, vertelt over hoe de sterren altijd met je meereizen. Er wordt een voorspelling gedaan over een ongeboren kind: “Je wordt binnenkort gescheiden van je moeder, het is tijd om te gaan.” En: “Een verpleegster komt je meenemen en je zult je moeder nooit meer zien.”

Wat volgt is een video met verschillende invalshoeken en verhalen. Soms komen tekeningen in beeld. Kopieën daarvan liggen ook achterin de ruimte. De originelen zijn momenteel te zien in het Moderna Museet in Stockholm, waar de installatie nu ook getoond wordt.

Een van de tekeningen is gebaseerd op de verbeelding van een sjamaan, in 1692 gemaakt door Nicolaas Witsen (1641-1717). De woeste figuur met berenpoten en een hertengewei werd vroeger door missionarissen aangehaald om het sjamanisme belachelijk te maken. Voor de video bewandelt Chang een ander pad. Ze gaat juist naar een sjamanistische priester om een helingsritueel te vragen.

Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Four Months, Four Million Light Years, t/m 9 april bij Rozenstraat – A rose is a rose is a rose, Rozenstraat 59