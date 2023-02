Recensie Incognito: waterboarden, martelingen en een brute moord, en nóg wordt het niet echt spannend

Dragan Bakema in 'Incognito'. Beeld RTL / Videoland

Undercoveragent Felix (Dragan Bakema) is zwaar getraumatiseerd door een oude klus, maar zit alweer op een nieuwe opdracht om een mysterieuze vrouw (Melody Klaver) te ontmaskeren. Met flashbacks naar 2014 zien we wat hij heeft meegemaakt bij een klus om Servische wapenhandelaren te ontmaskeren: heftige martelingen, waterboarden en een brute moord.

Felix is het type undercoveragent dat grote offers brengt voor zijn werk. Hij faket een verdrinking in een zwembad om nader tot de mysterieuze vrouw te komen, papt met haar aan, ontmoet haar zoontje, allemaal om haar ware identiteit – waarschijnlijk een spil in een criminele organisatie – te achterhalen. Felix speelt een rol, maar Lise (of heet ze Samantha?) doet dat ook. De terugblikken moeten duidelijk maken waarom Felix PTSS heeft en uiteindelijk, belooft Videoland, komen heden en verleden bij elkaar.

De hoeveelheid geweld is imposant, regisseur Thomas Korthals Altes (hij regisseerde onder meer de psychologische thrillerserie Ik weet wie je bent en elf afleveringen van De Fractie) is niet terughoudend met afranselingen en martelpraktijken. Ook maakt het blauwfilter dat over het beeld is gegooid een heel duistere en kille indruk. Alle scènes – op de flashbackdelen na, die juist wat bruiniger zijn – zitten al zo erg in mineur dat je als kijker weinig lucht krijgt. Daarbij staat de muziek voortdurend in standje dreigend, terwijl er niet altijd even veel gebeurt.

Hijgerig

Bakema is een fijne acteur, en het feit dat hij Servisch spreekt maakt de verhaallijn met de Servische criminelen heel geloofwaardig. Ook Melody Klaver is een goede hoofdrolspeelster. Hun interactie is intrigerend, maar door de fragmentarische manier van vertellen is het moeilijk echt mee te leven. Het duurt lang voordat je het totaalplaatje krijgt van wat er in het verleden is gebeurd en dat doet af aan de ontwikkeling van de personages. Waarom moet ik meeleven? Wat drijft hen nou eigenlijk? Soms kan de suggestie van een trauma sterk zijn en voert het de spanning op, hier leidt het vooral af. Je zit je de hele tijd af te vragen hoe de puzzelstukjes in elkaar vallen.

Andere topacteurs als Eelco Smits en Jaap Spijkers zijn altijd een plezier om naar te kijken. Maar de suspense ligt vooral in de opsmuk van de muziek en niet zozeer in het verhaal zelf.

Videoland is met het succesvolle Mocro Maffia, Judas en meer recent Sleepers dé misdaadstreamingsdienst van Nederland. Of Incognito daar wat aan toevoegt, is de vraag. Een iets minder hijgerige serie waarbij je mee kunt leven met de hoofdpersonen was geslaagder geweest.