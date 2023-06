Recensie: in ‘Tom op de boerderij’ vergroot de dood alle afstanden

In de muziektheatervoorstelling Tom op de boerderij gaat de stadse Tom naar het platteland om daar zijn geliefde te begraven, maar kan dat alleen doen door te verbergen wie zij voor elkaar waren.

In een grote schuur, op een vloer van houtsnippers waar de tocht door de openingen zucht en vliegen op je armen landen, speelt Theatergroep Suburbia deze zomer Tom op de boerderij, naar het toneelstuk van Michel Marc Bouchard.

Op de speelvloer een tafel en twee bedden. Daartussen een hoop leegte. Alsof de dood alle afstanden heeft vergroot.

Zwartgelakte nagels

Volledig in het zwart, tot aan zijn gelakte nagels toe, arriveert Tom (Johannes Wirix-Speetjens) op deze boerderij om zijn lief te begraven. Maar daar komt hij klem te zitten tussen het verstikkende verdriet van de moeder en de wurgende homofobie van de broer.

Deze Francis (Chiem Vreeken) dwingt Tom met wrede spelletjes de onwetendheid van moeder Agathe (Oda Spelbos) omtrent de seksualiteit van haar zoon in stand te houden. De spanning tussen de twee heeft vanaf het begin een onmiskenbaar seksuele lading, het geweld van Francis een verwrongen poging tot contact maken.

In 2013 werd Bouchards toneelstuk verfilmd door het Canadese wonderkind Xavier Dolan. In zijn film Tom à la ferme draaide vrijwel alles om gezichten. En juist door daar zo nadrukkelijk op te focussen, onderstreepte hij de gezichten die buiten beeld bleven. De onzichtbaarheid van een identiteit die ontkend wordt.

Lege plek

In de enscenering van Suburbia ligt de nadruk meer op afwezigheid en de fysieke contouren daarvan. “Je blijft hier,” zegt Agathe resoluut tegen Tom als hij er nog maar net is. Later: “Je slaapt in zijn bed.” Het is alsof ze Tom in de lege plek die haar zoon heeft achtergelaten tracht te drukken. En Tom laat zich daarin drukken. Hij wisselt zijn zwarte pak in voor een blauwe overall. Melkt de koeien en assisteert bij het kalveren.

De voorstelling ontkomt niet helemaal aan de schetsmatigheden die in de tekst besloten liggen. De conservatieve, gesloten boerengemeenschap die botst met de vrijdenkende stedeling is een gebaand pad.

Ook niet elk element komt even goed tot zijn recht. Zoals de religieuze obsessie van Agathe. De komst van een vierde personage op ongeveer driekwart van de voorstelling werkt niet als een nieuwe impuls, maar voelt juist als een afleiding.

Graf in houtsnippers

Albert Lubbers houdt zijn regie vrij sober. Er zijn een paar nadrukkelijke visuele vondsten. Zoals wanneer Francis Tom boven de kadaverput laat bungelen. Of wanneer met één bezemstreek door de houtsnippers het beeld van een graf wordt opgeroepen.

Maar, gedragen door de live uitgevoerde muziek van het verrassende ensemble Black Pencil, is het vooral een voorstelling die steeds het fysieke opzoekt in de benadering van de tekst. De binnenwereld van vooral de mannen, die elk om een eigen reden hun ware gevoelens niet kunnen tonen, komt terug in de houding en dynamiek van hun ontblote bovenlichamen.