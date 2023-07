Recensie: in ‘The Great Silence’ blijft zelfs God stil na een groot onrecht

Uit ‘The Great Silence’, dat oog heeft voor de menselijke hypcrosie.

The Great Silence gaat over het geheim dat de hoofdpersoon met zich meedraagt. De 29-jarige Alma (Kristine Kujath Thorp) woont in een klooster, waar ze haar oude leven zo goed als achter zich heeft kunnen laten. Zo goed als, want hoewel ze heeft besloten om een nieuw leven in dienst van God te leven, wordt ze achtervolgd door vage flashbacks die haar toewijding aan God op de proef stellen.

Alma staat op het punt om te trouwen met God. Dan staat haar broer plots op de stoep. Zijn aanwezigheid zorgt ervoor dat wat tot dan toe onder het oppervlak borrelde naar boven komt. The Great Silence onthult langzaam waar Alma voor wegrent.

De film gaat, grof gezegd, over het geweten. Het grote stilzwijgen waar de titel naar verwijst, is niet alleen van Alma, maar ook van God, die stil blijft na een groot onrecht. Thorp, die ook de hoofdrol overtuigend vertolkte in de recente Noorse films Ninjababy en Sick of Myself, geeft de emotionele onrust van Alma uitstekend weer.

De debuterende Deense regisseur Katrine Brocks mengt, op z’n Scandinavisch, humor met tragedie. Brocks geeft een prima invulling aan deze bekende formule. Ze heeft oog voor menselijke hypocrisie: van God, van de nonnen, van Alma. Toch verrast de film amper. The Great Silence speelt duidelijk met onze verwachtingen en probeert de kijkers meermaals op het verkeerde been te zetten. Daar is makkelijk doorheen te prikken.