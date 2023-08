Recensie: In The Bear trekken de inzichten en toxische familiescènes in moordtempo aan je voorbij

The Bear Season 2: Beeld Disney+

De inzet is hoog, iedereen heeft alles te verliezen. Broodjeszaak The Beef uit het eerste seizoen wordt nu chic restaurant The Bear. Chef Sidney, de fijn ingetogen en licht spottend gespeelde rol van actrice Ayo Edebiri, wil een ster. Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) sluit een bijna onhaalbaar financieel pact met de zijn oom Jimmy, die ontzettend moeilijk te peilen is. En voor ‘cousin’ Richie (Ebon Moss-Bachrach) staat zijn hele gevoel van eigenwaarde op het spel. The Bear moet binnen twaalf weken open, anders is het over en uit. Die haast geeft de serie heerlijk veel vaart en urgentie.

Het eerste seizoen van The Bear leverde vorig jaar al lyrische recensies op, het tweede is eigenlijk nog beter. Regisseur Christopher Storer heeft meer geld, locaties en ruimte voor zijn personages. We leren veel meer over de achtergrond van de koks en het bedienend personeel. Marcus mag op stage naar Kopenhagen, wat mooie plaatjes van de Deense hoofdstad oplevert, koks Tina en Ebra gaan naar de culinaire vakschool om hun skills te verbeteren.

Festen op amfetaminen

Maar wat de serie onovertroffen maakt is de zesde aflevering Fishes, waarin we als kijker aanschuiven bij een kerstdiner van de familie Berzatto. De moeder van Carmy staat in de keuken, een fenomenale rol van Jamie-Lee Curtis. Broer Michael staat op het punt in te storten, en dan is er nog een lekker zuigende bijrol van Bob Odenkirk (Saul Goodman uit Breaking Bad en Better Call Saul) als ‘uncle’ Lee die iedereen tot extremen drijft.

De aflevering is met een uur bijzonder lang vergeleken met de half uur durende voorlopers, maar is het meer dan waard. Fishes is een langgerekte scène in moordtempo over een verschrikkelijk toxische familie. Een soort Festen op amfetaminen. Door het camerawerk voelt het alsof je zelf ook aan tafel zit.

Vorkenpoetser

Fascinerend zijn de inzichten die je via de personages opdoet. Richie loopt een week stage in het beste restaurant van het land (van chefkok Terry, gespeeld door Olivia Colman). Daar leert hij waarom het restaurant als een militaire operatie wordt gerund, en waarom mensen überhaupt zich de benen uit het lijf lopen om het anderen naar hun zin te maken. Hij klimt in een week op van vorkenpoetser tot gastheer en je ziet zijn zelfvertrouwen groeien.

Let verder op de nogal antisemitische term Jewish lightning (expres een pand laten affikken om verzekeringsgeld op te strijken), en op de eindeloze heisa met de deurkruk van de inloopkoelkast: het zijn knooppunten in de serie. Kijken maar, en zoals ze in The Bear zeggen: let it rip!