Recensie: In stripvorm is De naam van de roos net zo ingewikkeld als de roman, maar het ziet er wel mooi uit

De Italiaanse kunstenaar en striptekenaar Milo Manara buigt zich in een graphic novel over Umberto Eco’s grote roman De naam van de roos uit 1980. De monniken, manuscripten en een duivelse intrige zijn fraai en stemmig verbeeld, maar het verhaal blijkt ook in stripvorm ingewikkeld.

Het is eind november 1327 en steenkoud als de jonge Benedictijner novice Adson uit het klooster van Melk en de Franciscaner frater en oud-inquisiteur William van Baskerville na een tocht door de bergen aankomen in een abdij in Noord-Italië waar binnen de gewijde muren een ‘boosaardige kracht’ rondwaart. Een jonge monnik, Adelmo de Otranto, die al faam geniet als meesterminiaturist, heeft er op mysterieuze wijze de dood gevonden.

Het is het begin van een reeks sterfgevallen in De naam van de roos, de in 1980 verschenen roman van de Italiaanse schrijver Umberto Eco (1932-1916), die in 1986 werd verfilmd als The Name of the Rose door Jean-Jacques Annaud met Sean Connery en Christian Slater in de hoofdrollen. Nu is er een graphic novel door de vermaarde Italiaanse kunstenaar en striptekenaar Milo Manara (77) van het verhaal, dat in een raamvertelling wordt opgetekend door Adson van Melk de oude.

Het is Le manuscrit de Dom Adson de Melk, het oorspronkelijke manuscript van Adson vertaald in het Frans dat Umberto Eco in zijn voorwoord in 1968 in Praag in handen krijgt, vertaalt en verliest na de inval van de Sovjettroepen. Als hij later in andere uitgaven citaten van Adson terugvindt, zij het aan anderen toegeschreven, voelt de auteur-als-personage zich vrij om de geschiedenis van Adson van Melk te hervertellen. Zoals Manara dat nu op zijn manier doet, met een zeer gelijkende Eco-de-stripfiguur in de introductie.

Scriptorium

De roman van Eco is complex en met al zijn filosofische lagen en literaire verwijzingen veel meer dan het moordverhaal dat de plot stuwt – wereldwijd werden er ruim 10 miljoen exemplaren verkocht, maar De naam van de roos prijkt in menig boekenkast onuitgelezen. En al heeft Manara zich in zijn verstripping goeddeels tot de whodunnit beperkt, ook zijn versie laat zich niet heel gemakkelijk verteren. En dan zijn dit nog maar de eerste drie dagen van de avonturen van dit middeleeuwse speurdersduo – een hommage aan Sherlock Holmes, hoofdpersoon uit The Hound of the Baskervilles, en zijn Watson/Adson.

Toegegeven, de tekeningen zijn schitterend. Vooral de grote platen imponeren: de berglandschappen, de hoog oprijzende muren van de abdij waarvoor de Sacra di San Michele in Piemonte model stond, de bedrijvige keuken waar ganzen worden geplukt en broden gebakken, het scriptorium waar vertalers, kopieerders en miniaturisten zich over manuscripten buigen. En het labyrint van de bibliotheek, natuurlijk, die meer boeken bevat ‘dan welke bibliotheek van de christenheid ook’, maar om diffuse redenen verboden terrein is (niet dat Van Baskerville en Adson zich daar iets aan gelegen laten liggen.)

Manara ontwierp onder meer filmposters voor films van Federico Fellini en heeft ook tal van erotische strips op zijn naam staan, zoals zijn bewerking Gullivera van Gullivers reizen van Jonathan Swift. Hij heeft zich uitgeleefd in de ‘marginalia’, de vervreemdende dan wel scabreuze randtekeningen van de dode Adelmo de Otranto in een psalmenboek waarvoor hij door God gestraft zou zijn. En ook hier een naakte schone (‘haar navel was een ronde kom waarin de gekruide wijn nooit ontbrak’) als Adson aan het slot van dit eerste deel in de keuken wordt ingewijd in de geheimen van de liefde.

Groots en hemels bloedbad

Manara’s details zijn minutieus en verdienen aandachtig turen, zoals in de scène waarin de jonge Adson voor het timpaan van de kloosterkerk een visioen krijgt van het Armageddon. Een sleutelscène: ‘Toen begreep ik dat het visioen sprak over wat zich in de abdij afspeelde en dat wij gekomen waren om getuige te zijn van een groots en hemels bloedbad.’ Maar voor wie de roman De naam van de roos lang geleden is of voor wie helemaal onbekend is met de internationale bestseller dan wel de film – een proefje onder dertigers leverde vooral veel vragende blikken op – is de strip niet noodzakelijkerwijs een opfrisser of introductie.

De historische setting (Van Baskerville, speciaal gezant van de Duitse keizer Lodewijk, is op diplomatieke missie om te bemiddelen tussen de Benedictijnen en de van ketterij verdachte Franciscanen om de waardigheid van het Roomse Rijk te herstellen, zoiets) wordt in enkele hermetische zinnen afgedaan en beklijft amper. Manara heeft ervoor gekozen zijlijnen uit te werken waarbij zijn tekeningen dan juist wel weer heel zwaar beladen zijn met aan de roman ontleende tekst – zoals de achtergrond van de griezelige voormalige ketter Salvatore (in de film gespeeld door de markante acteur Ron Perlman die in de mini-enquête dan wél weer een belletje deed rinkelen).

Misschien dat met deel twee (in 2024 verwacht) alle puzzelstukjes op hun plaats vallen en daarmee de keuzes die Manara heeft gemaakt in balans blijken. Maar vooralsnog is deze eerste graphic novel – tja, intrigerende monniken in pijen in een abdij, je ontkomt er ook niet aan – vooral een Fifty shades of brown dat zich als zelfstandig verhaal moeilijk laat volgen. Toch maar eens kijken of de roman nog in de kast staat.

De naam van de roos Deel I van II

Umberto Eco & Milo Manara,

Vertaald door Pietha de Voogd,

Prometheus, €24,99

72 blz.

