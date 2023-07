Recensie: In SingCity zingt iedereen en wordt praten angstvallig vermeden

SingCity is een ultravrolijke productie bomvol wijsheden en levenslessen met een scherpzinnige ondertoon. Beeld Kamerich & Budwilowitz

Drie levensgrote vogelhuizen prijken tussen de bomen van het Amsterdamse Bostheater. Ze verbeelden een bakker, een kerkachtig gebouw en een boswachtershutje. SingCity is geen doorsnee dorp. Er wordt alleen gecommuniceerd door te zingen en iemand heeft de ramen laten springen. Gelukkig verschijnt Xandra de Fixer om de ravage te herstellen.

Uitgedost in een gele tuinbroek en met op haar rug een draagconstructie voor glazen platen paradeert Xandra (Manon Nieuweboer) door de ‘kleine zaal’, het buitenpodium van het Amsterdamse Bostheater. Ontiegelijk ad rem is ze, zowel in tekst, lichaamshouding als mimiek. Bovendien is ze trots op haar naam. Vroeger was dat wel anders. Sandra leek haar makkelijker, gewoner. Nu houdt ze van de X, die staat voor een kus, een ontmoeting – van twee streepjes – of een sterretje in glaswerk dat alleen zij kan repareren.

Maatschappijkritisch

In SingCity, de nieuwste jeugdvoorstelling van BonteHond zijn de teksten door toneelschrijver Frank Siera bijzonder gevat, maatschappijkritisch en doorspekt met rijm- en zelfverzonnen spreekwoorden (‘Als m’n glas breekt, breekt ook m’n reputatie’). Het is een ultravrolijke productie bomvol wijsheden en levenslessen met een scherpzinnige ondertoon.

Naast Nieuweboer zijn hoofdrollen weggelegd voor Dook van Dijck, Sabrina NaberMacnack en Liza Panjoel. Zij vullen elkaar perfect aan in zang en dans. Ze brengen een mix van muziekgenres (gospel, rock, pop, bossanova) en beschikken over losse heupen. Een sexy salsa vloeit moeiteloos over in strakke musicalchoreografieën. Dit alles in felgekleurde outfits; daaronder dragen allen rode Allstarsgympen.

Hoogtepunt is een cruella-achtige divasolo van NaberMacnack, waarin ze Xandra vertelt wat er aan SingCity scheelt, waarom iedereen zingt en praten angstvallig wordt vermeden. Acteur Joep Vermolen in de rol van verbannen burgemeester zorgt voor een heleboel oh’s en ah’s onder de jonge bezoekers. De bontgekleurde veren op zijn jasje geven hem iets onhandigs, zijn monoloog over ‘de grootste fout die hij ooit heeft begaan’ vertedert.

Wel een beetje raar

De regie door Judith Faas is lekker dynamisch. Iedereen rent, springt en zwiert. Ook interactie met het publiek blijft niet uit. Iemand houdt de wegenkaart van Xandra vast, een ander wordt gevraagd of hij ook zo van kroketten houdt. Toch heeft een aanzienlijk gedeelte van SingCity een lesgehalte dat net te hoog ligt.

Dat komt door de teksten. Herhaaldelijk zoomen die in op grote wereldproblematiek, zoals de teloorgang van de planeet, buitensluiting en de gevolgen van een dictatuur. Hoewel het 8+ publiek daarvan een en ander meepikt, genieten de allerkleinsten – snoetjes van vijf en zes jaar – duidelijk het meest van de liedjes. Zo ook een jochie met blonde haren tot op zijn middel halverwege de bühne. ‘Mam, die muziek is mooi hè... maar wel een beetje raar!’