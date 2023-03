Recensie: In Putin and the West speelt de Russische leider de rol van onhandelbare puber

De Russische president Vladimir Poetin en de Britse oud-premier David Cameron bij het judotoernooi tijdens de Olympische Spelen in Londen in 2012. Beeld Reuters/Alamy Stock Photo

Hij ontmoette Vladimir Poetin 25 keer. Maar zoals vlak voor de invasie van Oekraïne zag José Manuel Barroso, voormalig voorzitter van de Europese Commissie, de Russische leider nog nooit. “Er was altijd rationaliteit in zijn handelen. Maar nu zag ik dat emotie en frustratie het hadden overgenomen.”

De vraag die bij die verwoestende transformatie hoort: hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe is de relatie tussen Poetin en de westerse wereld zo verziekt geraakt dat geen enkel politiek kopstuk hem kon weerhouden van het ontketenen van een orgie van zinloos geweld?

Bijna alle hoofdrolspelers

Die kwesties laat de driedelige documentaireserie Putin and the West bespreken door bijna alle hoofdrolspelers. De lijst met sprekers die Britse regisseur Tim Stirzaker bereid kreeg de laatste tien jaar van de westerse omgang met Poetin te analyseren is indrukwekkend. De Franse voormalig president Hollande, de Britse oud-premiers Cameron, May en Johnson, de Oekraïense president Zelenski en een hele trits aan topdiplomaten die Poetin van nabij meemaakten.

Ze kleuren de lange opmaat naar de onvermijdelijke catastrofe van de inval met levendige details uit het politieke bedrijf. Johnson, die pas in het slotdeel aan het woord komt, geniet zichtbaar van het opdissen van zijn ontmoetingen met Zelenski en zijn telefoongesprekken met Poetin. De laatste voert hij in zijn verhaal zelfs even op met een geïmiteerd Russisch accentje. Volgens Johnson liet Poetin nonchalant vallen dat een raket Johnson ‘binnen een minuut’ zou kunnen raken.

De aanloop naar die fatale datum van 24 februari 2022 begint tien jaar eerder met de revolutie die van de Arabische wereld overslaat naar Oekraïne, waar de pro-Russische president Janoekovitsj uiteindelijk wordt afgezet. Poetin redt Janoekovitsj uit handen van de demonstranten en besluit in één moeite door de Krim in te nemen.

Onhandelbare puber

Zo ontstaat een vervolgverhaal van westers-Russische conflicten waarin Poetin keer op keer de rol speelt van de onhandelbare puber. De westerse leiders spelen die van de ouders die op allerlei manieren proberen hun kroost in het gareel te krijgen. Barack Obama zocht de confrontatie en noemde Rusland destijds ‘een regionale macht’. Poetin zou de woorden jarenlang blijven herhalen om zijn claim dat Rusland wordt gekleineerd kracht bij te zetten.

David Cameron is wellicht de beste spreker uit de docureeks. Hij koos de weg van het charmeren van de Russische leider en nam hem tijdens de Olympische Spelen van Londen mee naar het judotoernooi. Nadat een Russische judoka het goud had gewonnen, kreeg Cameron later op de avond een telefoontje uit het Russische regeringsvliegtuig: een aangeschoten Poetin bedankte nogmaals voor een geweldige dag.

Toch werkte ook Camerons aanpak niet. Poetin raakte alleen maar meer verknocht aan zijn mening dat de Navo samenspant om steeds verder op te rukken richting de Russische grenzen. Ondertussen raken rationele argumenten gereduceerd tot bijzaak. Totdat de twee kampen simpelweg in totaal verschillende werelden lijken te leven.

De Britse diplomaat Ben Wallace is begin 2022 een van de laatsten die naar Moskou reist om een gewapend conflict te voorkomen. De legerchef met wie hij sprak, bleek de methode van zijn baas te hebben overgenomen: alle beschuldigingen gewoon blijven ontkennen. Wallace: “Hij wist dat ik wist dat hij loog, maar dat maakte hem niet uit: hij ging gewoon door met liegen.”

Putin and the West. Woensdag om 23.15 uur op NPO2. Te streamen via NPO Plus.