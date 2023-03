Recensie: In nieuwe millennialpodcast beginnen Doortje Smithuijsen en Perre van den Brink elke tweede zin met ‘ik’

We hebben het nog niet vaak genoeg over de Randstad, moeten ze bij podcastuitgever Dag en Nacht Media hebben gedacht. Aan mediafilosofe Doortje Smithuijsen en reclamemaker Perre van den Brink dus de eer om sinds oktober 2022 de Amsterdamse millennial elke week bij te praten over cottage core, nepo babies en hypocriet consumeren met hun nieuwe podcast: Schaamteloos Randstedelijk.

Voor Doortje Smithuijsen is 2022 een druk jaar geweest: naast het starten van een nieuwe podcast, kwam haar tweede boek Iedereen verslaafd? uit en produceerde ze twee documentaires voor de VPRO. In podcastland is ze verder bekend van de Monica Geuze Fanpodcast. Haar co-host Perre van den Brink is oud managing director van Vice.

Egocentrisch

Beide hosts zijn van de millennialgeneratie, wonen in Amsterdam-Noord en werken in de media. De thema’s van de podcast liggen dan ook dicht bij hun eigen beleefwereld: vaak genoeg wordt er geput uit eigen ervaringen en bijna elke tweede zin begint met het persoonlijk voornaamwoord ‘ik’.

Voor een podcast die hoofdzakelijk over millennials gaat – een generatie die er om bekend staat egocentrisch te zijn – is dat niet erg, ware het niet dat de problemen die Smithuijsen en Van den Brink ten tafel brengen, bijna altijd onopgelost blijven en niet altijd even herkenbaar zijn.

Smithuijsen reflecteert in de meest recente aflevering, over werk, op hoe druk haar 2022 was. Zij en Van den Brink praten over kapitalisme en de druk om te presteren om relevant te blijven. Smithuijsen keurt het fenomeen af dat als je een sterke online aanwezigheid hebt, mensen er automatisch vanuit gaan dat het goed met je gaat, iets wat zij veel te horen kreeg na haar productieve jaar.

Herkenbaar voor twintigers en dertigers, maar aan het eind van de rant denkt de luisteraar vooral: en nu? Smithuijsen zou minder over haar successen kunnen posten zodat het fenomeen minder voorkomt, maar die oplossing wordt niet genoemd.

Steeds minder herkenbaar

Een andere aflevering gaat over uit de stad verhuizen: Van den Brink vertelt daarin dat zijn plattelandsdroom uit elkaar spatte toen Uber hem niet in Landsmeer kon afhalen. Ooit van ov gehoord? Zo worden de problemen die eigenlijk herkenbaar moeten zijn voor de gemiddelde jonge Randstedeling, aflevering na aflevering steeds minder herkenbaar voor de millennial met de kleinere portemonnee. De hosts klagen over weinig spontaniteit in hun leven, omdat voor elk restaurant en nieuwe yogastudio gereserveerd moet worden. Je zou ook naar dezelfde yogastudio kunnen blijven gaan, en je hoeft niet elk nieuw restaurant mee te pakken.

Toegegeven: de afleveringen zijn dieper dan de gemiddelde Geuze & Gorgels podcast. Van Smithuijsen had, met haar filosofieachtergrond, meer verwacht kunnen worden, maar voor een makkelijke luister tijdens het schoonmaken zijn de gesprekken tussen Smithuijsen en Van den Brink prima. Tenzij je natuurlijk een schoonmaker kan betalen.