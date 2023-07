Recensie: in ‘Juniper’ zijn oma en kleinzoon botsende zielen, die elkaar toch vinden

Uit ‘Juniper’. Beeld FIlmdepot

Het touw hangt al aan een boomtak, de datum is geprikt, alleen de afscheidsbrief aan zijn vader moet hij nog schrijven. De zeventienjarige Sam (George Ferrier) is ergens het contact met het leven verloren. Als zijn vader onderweg door de glooiende heuvels van Nieuw-Zeeland naar huis vraagt hoe het op de kostschool was die week, antwoordt Sam: “Beter dan thuis.”

Thuis is waar zijn moeder overleed en waar hij zich vervreemd voelt van zijn vader. En nu komt zijn oma, die hij niet kent, logeren. “Ze komt hier niet om te sterven, ze komt hier om beter te worden,” bezweert Sams vader. Om vervolgens naar Londen af te reizen en de zorg voor Ruth en haar gebroken been over te laten aan Sam.

Ruth blijkt een starre vrouw, gekluisterd aan haar rolstoel, maar nog meer aan de drank. Haar favoriete medicijn is een cocktail van half gin, half water en een scheutje citroen. Hele dagen zit ze in haar kamer, met binnen handbereik een bel die in gebiedende wijs door het huis snerpt wanneer haar kan drank leeg is of ze naar de badkamer moet.

De rol van Ruth is Charlotte Rampling op het gekreukte lijf en gezicht geschreven, en ze heeft weinig nodig om voorbij die bitse houding een gapende angst te suggereren om alleen te sterven. Het botsen van Sam en Ruth is het botsen van twee zielen die in hun onvermogen contact te maken respectievelijk in zichzelf keren en van zich afslaan, en uiteraard duurt het niet lang voor ze dat in elkaar beginnen te herkennen.

Maar vanaf het moment dat de twee een connectie maken, weet regisseur en scenarist Matthew J. Saville die relatie niet door te ontwikkelen. Niet dieper te graven in de personages. Hoewel Saville een aantal mooie sleutelscènes creëert, ontbreekt in Juniper net dat bindweefsel dat personages en een verhaal echt tot leven doet komen.