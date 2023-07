Recensie: in ‘Il sol dell’avvenire’ lijkt het alsof vroeger alles beter was

Giovanni (Nanni Moretti) en Paola (Margherita Buy) in ‘Il sol dell'avvenire’. Beeld Filmdepot

Ergens in Il sol dell’avvenire houdt regisseur Giovanni (Nanni Moretti) een bal hoog op een filmset die langzaam leegloopt tot alleen en hij en die bal nog over zijn. De film is enerzijds een satire op dat beeld, maar tegelijk krijg je het gevoel dat Moretti (tevens schrijver en regisseur van de film) zich ook echt die eenzame figuur voelt. Verloren in een (film)wereld die hem steeds minder goed begrijpt.

De regisseur die Moretti speelt in zijn nieuwste film is hij niet zelf. Maar het personage is voor hem wel een vehikel om zijn visie op cinema met de nodige zelfspot te ventileren. Giovanni worstelt met zijn creatieve proces, de naderende ouderdom jaagt hem op. Ondertussen blijkt zijn vrouw en tevens producent Paola (Margherita Buy) al maanden bezig te zijn hem te verlaten.

Il sol dell’avvenire is Nanni Moretti’s Otto e mezzo. Het is met die film van Federico Fellini dat Martin Scorsese zijn essay ‘Il Maestro: Federico Fellini and the Lost Magic of Cinema’ voor Harper’s Magazine opende, waarin hij onder meer betoogt dat filmmakers zich vroeger meer verhielden tot het medium. ‘In essentie stoeiden deze kunstenaars continu met de vraag ‘Wat is cinema?’ schrijft Scorsese, ‘en speelden die vraag vervolgens door naar de volgende film om te beantwoorden’.

In een van de betere sequenties van Il sol dell’avvenire houdt Giovanni eindeloos het filmen van een executiescène door een jonge regisseur op, om de ethische en esthetische waarde daarvan te bevragen. Maar precies zoals Scorsese schetst in zijn essay, speelt niemand het spel mee. Moretti’s klaagzang over de staat van cinema echoot in een holle ruimte.

Het probleem is dat Moretti, ondanks de aan een zonnige toekomst refererende titel, nauwelijks een poging doet een vooruitzicht te formuleren. Tegenover het dreigende sterven van cinema zet hij weinig meer dan een ode aan wat was.

Enerzijds erkent Moretti in Il sol dell’avvenire dat hij een oude man begint te worden die vooral nog omkijkt. Tegelijk verdedigt hij zijn recht daarop. Maar die verdediging mist vuur en inhoud.