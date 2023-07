Recensie: In de zevende Mission: Impossible riskeert Tom Cruise zijn leven om ons nu al warm te maken voor het vervolg

Tom Cruise is terug als Ethan Hunt in Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One. Beeld Paramount Pictures

De Stunt is alles, uiteraard. De Stunt die nu al maandenlang breed uitgemeten wordt in de reclamecampagne voor de zevende Mission: Impossible-film. De Stunt waarvoor acteur Tom Cruise maar weer eens zijn leven in de waagschaal legde, door met een motor van een rots af te racen en vervolgens vervaarlijk dicht bij de bergwand een parachute open te trekken.

De motorsprong staat op elke poster voor de film en is prominent te zien in elke trailer. Al afgelopen december werd op YouTube een making of-reportage onthuld van wat de makers van Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, niet gehinderd door valse bescheidenheid, ‘The Biggest Stunt in Cinema History’ noemen.

Die makers weten donders goed dat we De Stunt al lang en breed gezien hebben ruim voordat we eenmaal in de bioscoopstoelen zitten. Er zit zelfs een grap in de film die puur en alleen werkt omdat wij wél al weten wat eraan zit te komen voor Cruise z’n personage Ethan Hunt, en hijzelf nog niet. Alsnog is het een wtf-moment van jewelste, als Cruise daar in het luchtledige hangt, tien keer levensgroot op een bioscoopscherm.

Maar regisseur en coscenarist Christopher McQuarrie, hiermee toe aan zijn derde Mission-film op rij, is zo verstandig om nog een flinke dosis sensatie en brokken op voorraad te houden voor ná De Stunt. En in de aanloop ernaartoe houdt hij de kijker vernuftig bezig met geopolitiek spionagegekonkel – inclusief het gedoe met maskers waar de serie om bekend staat.

De verwikkelingen draaien ditmaal om een hyperintelligent computersysteem dat een bewustzijn heeft ontwikkeld. Deze ‘Entiteit’ lijkt op wereldheerschappij uit te zijn. En dus jaagt elke wereldmacht op een uit twee delen bestaande, kruisvormige sleutel die deze Entiteit onder controle kan krijgen, of kan vernietigen – al is voor niemand helemaal duidelijk hoe dan.

Zo ontvouwt zich een klopjacht waarin de allianties constant verschuiven. Behalve die van Hunts twee vaste teamleden, Lucius (Ving Rhames, naast Cruise de enige die er in alle films bij was) en Benji (Simon Pegg, erbij sinds film 3).

CIA-hoofd Kittridge (Henry Czerny), die al in de allereerste Mission-film uit 1996 een speler was, duikt weer op. Ook wapenhandelaar White Widow (Vanessa Kirby), die al opdook in de vorige Mission-film (Fallout, 2018), bemoeit zich ermee. Net als de schaduwachtige Gabriel (Esai Morales), die we niet eerder zagen maar die van de scenaristen alsnog een wat schetsmatige voorgeschiedenis met Hunt in de schoenen krijgt geschoven. En zakkenroller Grace (Hayley Atwell) verwikkelt zich per ongeluk ook in de kluwen gedoe.

Tussen het rennen en vliegen en bekokstoven door is er ruimte voor wat serieuzere overdenkingen – ‘Onze levens zijn de optelsom van onze keuzes,’ wordt er gesomberd, maar die som kan ook negatief uitpakken. Uiteindelijk gaat het allemaal om beweging. Een meesterlijk ballet van bewegende delen, te beginnen met Cruise zelf.

Tom Cruise die rent, dat is al decennia een begrip. Hier rent hij over het dak van een hypermodern vliegveld in Abu Dhabi, door de eeuwenoude gangen van een paleis en de smalle steegjes van Venetië.

En dan: Cruise te paard door de woestijn. Een heel wagenpark, van een opgevoerde mini-Fiat tot een grommende ME-truck, dat in Rome rondjes rond het Colosseum racet. Knokpartijen op het dak van een voortrazende stoomtrein, een overduidelijke terugverwijzing naar de beroemde treinstunts in de toen net geopende Kanaaltunnel uit de allereerste Mission-film.

Het is lang niet de enige knipoog naar de eerdere films. Maar een van de krachten van de Mission-films is altijd geweest dat ze los van elkaar staan – elke film is een avontuur op zichzelf. Dat geldt zelfs nu deze zevende film expliciet als ‘Part One’ in de markt wordt gezet (deel twee staat gepland voor zomer 2024, maar uitstel is eerder regel dan uitzondering in deze reeks).

Het is overigens al de derde blockbuster deze zomer waarvoor dat geldt, nadat Spider-Man Across the Spider-Verse en Fast X eerder al eindigden op stevige cliffhangers. Maar veel meer dan die twee films vertelt Dead Reckoning Part One een verhaal met een eigen kop en staart. Cruise heeft ook geen cliffhanger nodig om ons naar zijn achtste Mission te lokken. Daarvoor bedenkt hij vast weer een nog onmogelijker manier om zijn leven te riskeren.

Hunt vs. Bond Toen de eerste Mission: Impossible in 1996 uitkwam, waren de James Bondfilms het onvermijdelijke ijkpunt voor elke film die spionage en spektakel vermengde en daarbij recordwaardige stunts uithaalde. Inmiddels kun je zeggen dat de rollen omgedraaid liggen, en dat de producenten van de nieuwe Bondfilm (waarvoor nog altijd naarstig naar een hoofdrolspeler wordt gezocht) zich zullen moeten meten met Cruise’s franchise. Cruise is al vanaf het begin, en inmiddels dus al meer dan 25 jaar, de drijvende kracht achter Mission: Impossible, als hoofdrolspeler en stuntpiloot maar ook als producent van de films. Met Dead Reckoning Part One evenaart Cruise, inmiddels de jongst ogende zestiger ter wereld, de zeven maal die Sean Connery en Roger Moore elk te zien waren als James Bond – met Dead Reckoning Part Two zal hij hen dus in 2024 voorbijstreven.