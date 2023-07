Recensie: in Chevalier neemt Het Spel Wie De Beste In Alles Is al snel véél te serieuze vormen aan

Met een programma van twee speelfilms en een kortfilm zet arthousestreamer Mubi deze weken de Griekse filmmaker Athina Rachel Tsangari in de schijnwerpers. Ze is, een beetje tegen wil en dank, een van de belangrijkste makers van wat inmiddels de Greek Weird Wave wordt genoemd.

Hoe verschillend de films in die ‘gekke golf’ ook zijn, ze hebben eenzelfde uitgangspunt: ze nemen een herkenbare situatie en voeren die door tot in absurdistische extremen, gevat in beelden met vervreemdende kadrering en vol afstandelijk acteerwerk . Met die vergroting leggen ze even hilarisch als pijnlijk confronterend bloot hoe belachelijk de menselijke aard en onze sociale conventies soms zijn.

Tsangari maakte met Attenberg (ook op Mubi te zien) al een van de hoogtepunten in die golf. Chevalier kreeg minder aandacht (in Nederland was hij alleen op filmfestivals te zien), maar is minstens even sterk. Het is een testosteronrijke vrouwenfilm waarin alleen maar mannen in beeld komen.

Zes mannen, om precies te zijn, op zo’n typisch mannenreisje. Vijf kerels van middelbare leeftijd en één oudere nestor. Een luxejacht op de Egeïsche zee, beetje vissen, goed eten, stoer doen op de jetski. Totdat alles in het teken komt te staan van hun onderlinge competitie (met als inzet de chevalier uit de titel: de zegelring van de groepsoudste). Dan neemt het spel wie de Beste in Alles is al snel véél te serieuze vormen aan.

Belachelijk, absurdistisch mannengedrag dus. Tsangari hoeft het maar een héél klein beetje uit te vergroten om er doorheen te prikken.