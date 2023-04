Recensie: in Blasphemy Rhapsody wordt collectieve dreiging met dans bezworen

Het op toneel gecreëerde gevoel van saamhorigheid tussen de in sportieve witte outfits gestoken dansers wordt verstoord als een gemaskerde man – een rol van Emio Greco – de baas komt spelen. Beeld Alwin Poiana

In de middeleeuwen ontstond in Zuid-Italië de pizzica, een van de tarantelladansen waarmee dodelijk gif van een spinnenbeet uit het lichaam zou worden verdreven. Eeuwen later startte in de Verenigde Staten een van de eerste dansrages, de charleston, als hedonistische reactie op de ellende van de Eerste Wereldoorlog.

In Blasphemy Rhapsody zien we de snelle draaiingen uit de pizzica en de naar binnen gedraaide knieën van de charleston terug – maar dan swingend gedanst op pophits als ‘Around the World’ van Daft Punk en Rap God van Eminem.

Stoorzender

Het op toneel gecreëerde gevoel van saamhorigheid tussen de in sportieve witte outfits gestoken dansers wordt verstoord als een gemaskerde man – een rol van Emio Greco – de baas komt spelen. Later zet Greco een nog grotere stoorzender neer, in een groteske clowneske uitdossing.

Aanvankelijk gaan de dansers – solo, maar ook in groepsverband – mee in Greco’s manipulaties. Later lijkt er iets meer weerstand te ontstaan. Echt verzet blijft uit: een enorme witte vlag suggereert aan het eind juist de totale overgave. De sfeer is dan al geruime tijd grimmig, waarbij de toon wordt gezet door instrumentale rock met snoeihard rondzingende gitaarversterkers.

Aanstekelijk voetenwerk

Blasphemy Rhapsody ontstond als reactie op de coronapandemie en de voorstelling was zelf ook ‘slachtoffer’: door lockdowns moest de première meermalen worden uitgesteld. Maar anders dan veel coronavoorstellingen – waarin het nogal specifiek ging over isolatie, huidhonger en het zoeken van uitlaatkleppen – kun je deze voorstelling prima los van de directe aanleiding bekijken.

Dansen om collectieve bedreigingen te bezweren is iets van alle tijden. Dat gold voor de pizzica en de charleston, maar ook voor het aanstekelijke voetenwerk in Blasphemy Rhapsody.