Recensie: In Barbie zet Ryan Gosling als eendimensionale Ken stiekem het meest gelaagde personage neer

Greta Gerwig toont met haar glorieuze Barbie dat je zelfs in hedendaags Hollywood, waar alleen films gemaakt worden rond merken die zich al bewezen hebben, ruimte kunt maken om een cynische cash-in om te buigen tot auteursfilm vol hardroze vertelplezier én stof tot denken.

“Denken jullie wel eens na over... de dood?” Abrupt komt het in een vredige roze wolk voortkabbelende leventje van Barbie (Margot Robbie) tot stilstand als die onwelkome gedachte zich opdringt.

Het is ook een abrupte stop na de wervelende openingsminuten van Barbie, waarin regisseur Greta Gerwig ons binnen leidt in ‘Barbieworld’. Een wereld waarin vrouwen het voor het zeggen hebben en alles kunnen worden wat ze willen. En omdat de Barbiepoppen dat kunnen, kunnen echte vrouwen in de echte wereld dat ook – of dat denken de Barbies in ieder geval.

Dat wordt een hard gelag voor Barbie als ze eenmaal in die echte wereld terechtkomt. Want naast die ongewenste gedachten aan de dood dient zich al even plotseling ook cellulitis aan, en (de horror!) slaan Barbies permanent op hoge hakken ingestelde voeten plotseling plat. Er is iets mis met het membraan tussen de Barbiewereld en de echte wereld, en om haar oude zelf te hervinden zal Barbie de oversteek moeten maken.

Het is een omkering van filmklassieker The Wizard of Oz (1939), waarin het meisje Dorothy in een kleurrijke wereld terechtkomt en haar weg terug naar de realiteit moet vinden. Ook visueel verwijst regisseur Greta Gerwig (Lady Bird, Little Women) overduidelijk naar die film.

Knipogen naar klassiekers

Zo komen meer filmklassiekers langs. Een vroege trailer gaf al de expliciete verwijzing naar de openingsscène van Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey (1969) weg, met Barbie in haar oorspronkelijke zwart-witte badpak in de plaats van de nogal fallische monolith uit die film. Elders in de film zijn er knipogen naar onder meer The Shining en The Godfather.

Door het contrast te benadrukken, maakt Gerwig wat er decennialang genegeerd werd in de filmcanon: meisjesachtigheid. Ga nou niet betogen, lijkt ze te willen zeggen, dat Barbie iets serieus te melden heeft ondanks de oorsprong in meisjespoppen. Barbie is serieus over meisjesdingen en neemt die meisjesdingen uiterst serieus. Een warm bad voor iedereen die opgroeide met de poppen – want Barbie is eerst en vooral gemaakt voor volwassenen die hun speelgoed dachten te zijn ontgroeid.

Kortom: ja, het is Gerwig gelukt om meer te maken dan een twee uur lange commercial voor het speelgoed – toch altijd de aanname als een speelgoedproducent zelf een speelfilm op basis van dat speelgoed produceert. Die commercial is Barbie óók wel – de film staat bol van de verwijzingen naar specifieke Barbiesets (uit heden en vooral verleden). Omgekeerd is er uiteraard tegelijk met de film een nieuwe lijn poppen te koop, inclusief één die tamelijk expliciet binnen de film gepitcht wordt.

Maar Gerwig en haar coscenarist (en echtgenoot) Noah Baumbach weten ook vele andere lagen in de film te leggen. Bij vlagen verbaas je je over hoeveel ruimte ze van moederbedrijf Mattel (zie kader) kregen om de draak met het merk Barbie en het bedrijf als geheel te steken. Al gebeurt dat met zoveel ironie dat het ook weer een prachtige manier is om een toch wat archaïsch poppenmerk weer een salonfähige update te geven.

Pastelroze pret

Maar kom, niet dat cynisme – ik had het over de gelaagdheid van de film. Barbie is een viering van het feministische potentieel van de roze pop, die meisjes het gevoel geeft dat ze alles kunnen worden wat ze willen, maar het is ook een onderzoek naar hoe dat potentieel verkwanseld wordt. Het is een deconstructie van Barbie en alle maatschappelijke betekenis die de pop aangemeten krijgt, maar betoogt ook dat die reputatie misschien wat veel eer is voor een plastic pop.

Het wonder van Barbie is dat Gerwig al die elkaar tegensprekende lagen erin weet te stoppen, en intussen nooit uit het oog verliest dat ze vooral gewoon pastelroze pret moet bieden. En dus pakt ze uit met musicalnummers en kleurrijke aankleding (ook buiten de Barbiewereld). Daarbij vol overtuiging geholpen door Margot Robbie in de centrale rol maar vooral ook door Ryan Gosling, die als de oliedomme en eendimensionale Ken stiekem het meest gelaagde personage van de film mag neerzetten. De acteur beet zich naar verluidt vast in de rol nadat hij de Kenpop van zijn eigen dochter veronachtzaamd rond zag slingeren in een zandbak en een lans wilde breken voor de eeuwige tweede viool in de harten van zowel Barbie als de echte meisjes die met haar spelen.

Ken lift mee op Barbies reis naar onze wereld en kijkt hier zijn ogen uit over de macht die mannen er hebben. Als hij die ideeën mee terugneemt naar Barbieworld, heeft dat grote gevolgen. De in de publiciteit breed uitgemeten Ken Song wordt daarbij in de film zo gebruikt dat de boodschap ervan op zijn kop komt te staan. Zo weet Gerwig zelfs de marketingcampagne onderdeel te maken van het vertelplezier dat aan alle kanten van Barbie afspat.

Mattel Film Zijn Bob de Bouwer-film wordt ‘off the fucking map’, zo citeerde het satirische Twitteraccount DisbussingFilm de gerenommeerde filmmeester Paul Thomas Anderson. Onzin natuurlijk – de maker van serieuze arthousefilms als Magnolia en Licorice Pizza werkt niet aan een speelgoedfilm. Maar het meest absurde aan die grap is misschien wel hoe geloofwaardig hij inmiddels is. Het hoongelach bij de aankondigingen van de eerste Transformers-film uit 2007 is allang verstomd, onder meer dankzij het succes van die inmiddels gevierde franchise. Maar ook door de liefdevolle zelfspot van The Lego Movie (2014), een film waar de makers van Barbie zeker zorgvuldig naar hebben gekeken. In het kielzog van Barbie werkt de in 2018 opgerichte filmtak van speelgoedmerk Mattel intussen aan ongeveer een dozijn andere films gebaseerd op hun merken, waaronder Masters of the Universe (rond spierbundel He-Man), de autootjes van zowel Hot Wheels als Matchbox, de treintjeswereld van Thomas and Friends en de minimensjes van Polly Pocket – die laatste met Lena Dunham (Girls) in de regiestoel.

